12 millones de mexicanos carecen actualmente de acceso al agua potable (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo. Cerca de 12 millones de mexicanos carecen actualmente de acceso a un recurso esencial como el agua potable, una cifra que proyectos privados en colaboración con asociaciones sociales tratan de paliar.

“En problemáticas tan relevantes como es la seguridad hídrica del país, las alianzas son importantes. Y el rol que el sector privado puede jugar como un elemento transformador en el territorio es gigante”, explicó este miércoles a Efe la directora de conservación en México del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés), María José Villanueva.

“Los últimos cinco años nos hemos enfocado a trabajar en mejorar la calidad de vida de la Sierra Tarahumara (ubicada en el norteño estado de Chihuahua), a través del acceso al agua. Y hemos beneficiado en ese periodo a cerca de 2,000 personas que se encuentran en la extrema pobreza”, agregó.

Las acciones coordinadas incluyen la protección de manantiales que abastecen a los indígenas rarámuris y la instalación de sistemas de captación de agua pluvial, con la correspondiente capacitación de cerca de 500 personas en el mantenimiento de los equipos.

Villanueva explicó que esos sistemas han capturado más de 3.8 millones de litros de agua, pero que “más que hablar de volúmenes” lo importante es “la diferencia en la calidad de vida de las personas que ya no tienen que ir a largas distancias a obtener agua”.

“Ojalá acciones como estas sirvan para mostrar que sí hay soluciones, y soluciones asequibles, para levantar la voz de estas comunidades que a veces sentimos alejadas”, reclamó.

El Fondo Mundial para la Naturaleza trabaja en la Sierra Tarahumara para abastecer de agua a los habitantes de la región en colaboración con la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) y Fundación Coca-Cola México.

La Industria Mexicana de Coca-Cola, a través de su fundación, realizará una primera inversión de 50 millones de pesos (USD 2.45 millones) para llevar agua potable a 1 millón de personas para 2030, sumando esfuerzos con asociaciones con organizaciones como el WWF, Pronatura, Global Environment & Technology Foundation y Agua Capital.

VALLE DE MÉXICO

Agua Capital es una asociación centrada en el Valle de México, que incluye Ciudad de México y su zona metropolitana que, según su coordinadora de proyectos, Pipola Gómez, “es la zona con mayor estrés hídrico” del país.

“Somos muchísima población la que habita en esta ciudad y el 26% no recibe la cantidad de agua suficiente en sus hogares, el 15% no cuenta con servicio diario y casi 1.8 millones de habitantes se abastece a través de pipas (camiones cisterna)”, precisó.

La sobreexplotación de acuíferos, el cambio climático o la reducción de subsuelos de conservación, es decir, sustituir bosques por asfalto, son los principales problemas que afronta el Valle de México en cuanto al estrés hídrico.

“Sin ser alarmistas, es un escenario bastante grave, pero tenemos alternativas para trabajar”, enfatizó Gómez, inmersa junto a la Industria Mexicana de Coca-Cola en un proyecto de instalación de 100 sistemas para captación de agua pluvial en la capital en los próximos dos meses.

Cada sistema “puede captar 43 metros cúbicos y garantizar a la familia casi ocho meses de agua”, aunque la instalación incluye también una capacitación para que la gente “tome conciencia sobre los temas del agua y aprenda a darle funcionamiento y mantenimiento”.

Otras soluciones, describió Gómez, incluyen restaurar los bosques y aumentar el aprovechamiento del agua residual, ya que solo se trata “el 16% del agua residual que genera la ciudad”.

ESCAZES DE AGUA Y CAMBIO CLIMATICO LAS PEORES CATÁSTROFE

Los efectos que dejen la escasez de agua hacia el año 2030 y los problemas relacionados con el cambio climático a mediados del presente siglo serán más catastróficos en comparación con los que está dejando el covid-19, advirtió Humberto Ahuactzin Ortega, director general de Regulación Contable de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Durante el foro virtual “Reactivación financiera, ¿cómo superar los efectos de la pandemia?”, organizado por la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), a través de su Departamento de Finanzas y Contaduría Pública, Ahuactzin Ortega destacó que las constantes apariciones y cambios de los eventos meteorológicos generan un impacto económico de altas dimensiones para la sociedad.

“Constantes apariciones y cambios de los eventos meteorológicos generan un impacto económico muy fuerte dentro de la sociedad”, advirtió el especialista en contabilidad y finanzas ante estudiantes de la universidad ubicada en San Andrés Cholula.

Los problemas relacionados con la escasez de agua desencadenarán que hacia el año 2030, más de 700 millones de personas estarán obligadas a desplazarse, lo cual, se traducirá en diferentes complicaciones.

“El siguiente evento disruptivo que se estima pueda ocurrir y que puede ser inclusive peor que la pandemia del Covid, son los efectos de cambio climático. Ustedes imaginen a 700 millones de personas siendo desplazadas porque donde viven no tienen agua y eso lo que va a generar es más inseguridad y probablemente más guerras”, explicó Ahuactzin Ortega.

El directivo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores comentó que, para el año 2050, se estima que la temperatura del planeta aumentará entre cuatro y cinco grados Celsius, situación que impactará en mayor medida en dos billones de personas.

“Si al año 2050 llegamos a elevar cuatro o cinco grados de temperatura, vamos a pasar de cero personas expuestas a golpe de calor letal a tener cerca de dos billones de personas en áreas en las cuales el calor va a ser tan alto que las va a matar y no van a poder trabajar ni en sombra”, explicó.

Durante la charla con los universitarios, Ahuactzin Ortega aseguró que la pandemia del covid-19 se puede comparar con un cisne verde, tomado de la analogía de Nicholas Taleb, quien dice que el término hace referencia a un evento extraño que genera un impacto económico, pero se podía prever que podía ocurrir.

“Pasando ciertos umbrales no hay regreso, no hay dinero ni tecnología que pueda reparar el daño hecho. Entonces hasta en cierta forma un cisne verde fue el Covid porque es la acción del hombre avanzando sobre ecosistemas y poniéndose en contacto con especies con las que antes no tenían una relación tan continua.

De manera que los bichos son transmitidos al hombre que no tiene anticuerpos contra ellos”, destacó. Respecto al sistema financiero, Ahuactzin Ortega comentó que la preocupación que existe es que los bancos estén ante empresas que ya no puedan tener acceso a créditos ante las complicaciones que están enfrentando.

“Podríamos llegar a escenarios en los cuales, dependiendo a la empresa para la cual trabajes podría no llegar a tener acceso a crédito para un mayor entendimiento. Imagina que tienes una empresa que está en una zona en la que se está anticipando que probablemente no vaya a haber agua, y esa empresa requiere agua para sus procesos productivos; el banco lo que va a hacer es decir no te puedo prestar porque tengo que evaluar mi riesgo de cambio climático al no haber agua”, finalizó.

NADA QUE CELEBRAR EN EL «DÍA DEL AGUA»

El cambio climático, una mala cultura ciudadana del agua, costos muy bajos por la dotación de líquido para hogares e industrias, cero pagos de su dotación en zonas agrícolas –que utilizan en 76 por ciento del agua dulce del país-, mínimos castigos por contaminar ríos y afluentes, así como leyes desfasadas, son algunos de los principales factores que hacen de México una de las naciones con mayor estrés hídrido del planeta.

Aunado a que el deterioro ambiental ha provocado que en los primeros meses del 2021 se registre 19.8 por ciento menos lluvia que lo habitual; en la actualidad, más de 12 millones de mexicanos carecen de acceso constante y directo al agua potable.

Desde hace unas décadas, la escasez del agua se convirtió en una de las principales problemáticas ambientales. Con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de su cuidado y de evitar su desperdicio, el 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua.

La Comisión Nacional del Agua informó que un 70 por ciento de los lagos, lagunas, ríos, y otros cuerpos de agua en México tienen algún grado de contaminación, el 30 por ciento restante cumplieron con límites “aceptables” de calidad del agua.

Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), dijo que el manejo del agua enfrenta problemas en los diferentes países; asegurarla para la población en general es un reto constante en el que México trabaja como nación heterogénea, donde el recurso y la sociedad tienen problemáticas distintas.

Actualmente se observa una enorme desigualdad en la disponibilidad de agua en las sociedades, asociada, en primer lugar, a factores geográficos, pero también está presente la falta de infraestructura hídrica, la baja aplicación de tecnologías innovadoras y el hecho de no modernizar políticas, regulaciones y prácticas de gobernanza.

La Conagua informa que sólo 64 por ciento de la población nacional tiene suministro de agua potable, mientras que 87 por ciento utiliza servicios de saneamiento; 49 por ciento de aguas residuales se trata de manera adecuada. El nivel de estrés hídrico es variable por regiones. A nivel nacional es de 47 por ciento./Agencias-PUNTOporPUNTO

