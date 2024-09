Zedillo advierte que Reforma Judicial sentó bases para instaurar la tiranía en México (19:30 h)

Ciudad de México, 17 de septiembre. – El expresidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León consideró que con la Reforma Judicial impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador se sentaron las bases para una tiranía pues se le entrega a México a un solo partido.

“Está muy cuidadosamente diseñada… La reforma es un mecanismo para decirle a la gente ‘ustedes van a elegir a los jueces’, eso no es democrático. La Constitución dice que el Ejecutivo deben cumplir sus funciones y una de esas es asegurar que se provean los medios y las reglas para que exista un poder Judicial independiente… Con una fachada de democracia, van a controlar quién aplica la justicia. Cuando se tiene un partido oficial que puede manejar el Poder Judicial, eso se llama en términos simples, tiranía (…) Eso es ilegítimo, eso no es ético, es no tener lealtad a la República democrática que queremos los mexicanos”, sostuvo el ex mandatario.

A juicio del ex presidente Ponce de León la reforma es una suerte de venganza contra el Poder Judicial por actuar de manera independiente en contra de los intereses de López Obrador y ello conllevara a una real tragedia para el pueblo de México.

“Porque es lo que sucede en todas las tiranías, la historia es muy clara y la historia de nuestro país y de América Latina, en particular, es muy clara: cuando hemos tenido gobiernos abusivos, autoritarios, sin límites en su capacidad de hacer daño, entonces se traduce en una tragedia para la gente”, advirtió.

Aclaró que antes de terminar su gobierno prometió no intervenir en la política de México en los años sucesivos, empero decidió hablar por la coyuntura actual debido a que ve amenazada la democracia del país, “pero cuando veo que la República está en riesgo, no puedo quedarme callado; no puedo ser cobarde”, por lo que decidió acabar con su autocensura.

En ese sentido insistió en que la reforma judicial promulgada por AMLO, no tiene tintes democrático y al contrario, es demagógica y se trata de un “atropello constitucional” que pone en riesgo la República que se ha construido entre todos los mexicanos a lo largo de los años.

“Se está destruyendo una democracia que fue construida con el esfuerzo y el concurso de muchos mexicanos a lo largo de muchas generaciones; yo fui al final parte de ese proceso, pero no fue por supuesto cosa mía, había gente que había estado en las calles, en el Congreso, en la opinión pública, en la ciudadanía, en la sociedad civil, clamando por democracia y finalmente alcanzamos algo de lo cual los mexicanos podíamos decir por fin vivo en un país democrático”.

En la entrevista radiofónica insistió en que la propuesta destruirá al sistema judicial de nuestro país tal como lo advirtió el fin de semana durante la inauguración de la International Bar Association en la Ciudad de México y señaló como falsedades el que se diga discursivamente que es una reforma democrática.

“Seamos claros, estoy seguro que a las personas que votaron por ese partido nunca se les preguntó ‘¿están votando porque se destruya la democracia y se construya una tiranía donde seguramente será muy fácil violar sus derechos humanos y no respetar sus garantías individuales?’ Porque eso es lo que sucede en todas las tiranías (…) Eso se traduce en una tragedia para la gente”, advirtió.

Negó que su apreciación sea exagerada pues la rápida aprobación y publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sólo denota la intención “terrible y atroz” que tienen los dos poderes Ejecutivo y Legislativo cooptados por un solo partido, de decidir quiénes pueden ser las personas que van a fungir como jueces y juezas, no el pueblo, como se engaña en los discursos oficialistas y la propia redacción de la reforma.

“Un requisito de cualquier democracia real es, no solamente que haya elecciones libres, y con condiciones de competencia equitativa, sino también un tercer poder y que con las elecciones se determine el Legislativo y el Ejecutivo, pero que haya un poder independiente que imparta justicia que también esté atento a que los otros poderes del Estado cumplan con sus obligaciones constitucionales”.

Ante las burlas presidenciales sobre si lo trajo la oposición Ernesto Zedillo aclaró que su regreso a los reflectores no fue de un momento a otro, pues estaba invitado desde meses atrás, y aprovechó la coyuntura para expresar su postura y preocupación sobre la reforma.

El ex mandatario condenó que desde el estrado presidencial con recursos públicos, el presidente actúe de manera “indigna” al señalar y ofender con malas palabras a las voces críticas y todos aquellos que no piensan igual que él.

Ernesto Zedillo criticó que la reforma de AMLO haya quedado corta pues no se toman las verdaderas áreas por la cual gozan impunidad los criminales en México y al conocer que el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar haría otra reformas para las fiscalías y la Defensoría pública descalificó a Zaldívar, el exministro que reconoció públicamente que AMLO dictaba línea cuando era Presidente de la SCJN.

“Ese señor no me merece ningún respeto. Ese señor le faltó al respeto a la Corte y se comportó de la manera más indigna cuando era ministro y presidente de la Corte, fue uno de los instigadores de este ataque al Poder Judicial”, advirtió el presidente Zedillo a propósito de el comentario de Gómez Leyva de que el exministro, alista una serie de reformas para las Fiscalías y Defensoría Pública durante la administración de la próxima presidenta y el sea oficialmente designado como su coordinador General de Política y Gobierno

