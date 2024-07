Zaldívar, pasado incongruente: Víctor Sánchez Baños (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de julio.

Todo poder es una conspiración permanente.

Honoré de Balzac (1799-1850) Escritor francés

Arturo Zaldívar, léelo de Larrea, expresidente de la suprema corte de justicia, y actual miembro de Morena, al participar en el congreso abierto sobre las reformas al Poder Judicial de la Federación, la semana pasada, no dejó nada a la duda; su incongruencia laboral y como juzgador, son dos caras del espejo.

Dijo que el Poder Judicial no tiene legitimación social y desde que salió se dejó de combatir la corrupción. Pues sostuvo que no se aplica las reformas aprobadas en su gestión. Es una tomadura de pelo lo que afirma. Si hoy hay corrupción como asegura Arturo, es el mismo nivel que existía cuando presidio la Corte y cuando fue ministro. Siempre fue igual y en ningún momento quiso ceder control para hacerlo más transparente. Incluso, hay acusaciones sobre hechos sin transparencia en su gestión.

Después de haber acusado al presidente que lo nominó como ministro, Felipe Calderón, de presionarlo con el caso de Florense Cassez, una francesa que se vio involucrada con una banda de secuestradores que, por presiones del entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, la liberaron. No la soltaron por ser inocente, sino por fallas en el procedimiento, ya que al ser detenida violaron sus derechos constitucionales, por parte de la policía Federal, que encabezaba Genaro García Luna.

En el caso de Zaldívar, cada quien es libre de profesar cualquier tendencia política. Sin embargo, al convertirse en siervo de Morena, pierde legitimidad lo que diga. Sus pronunciamientos como abogado, dicho sea de paso, es un excelente jurisconsulto, pierden legitimidad al estar cegado por su compromiso con López Obrador.

Además, Zaldívar dijo que la Corte se convirtió en defensora de las élites, la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia y la derecha. Durante la gestión de Zaldívar no era lo mismo. Entonces, ¿por qué no acabó con ello? Ahora bien, tanto débiles como poderosos tienen derecho a la justicia pronta y expedita. ¿La derecha no tiene derecho?

Durante ese foro en el que participaron magistrados, ministros de la Corte, en Diputados, como si fuera una asamblea del politburó soviético, el jefe de la mayoría morenista, Ignacio Mier, negó a la ministra presidenta, Norma, Piña, ser la última oradora y ese privilegio se lo dio a Zaldívar.

Arturo no lucha por el bien de la justicia, sino por encontrar un refugio. Él sabe para qué.

PODEROSOS CABALLEROS

MILEI, TERROR CHAIRO

Poco a poco, el presidente de Argentina Javier Milei, avanza para recuperar la economía de su país. Mientras la izquierda sindicalista que saqueó al país acusa al presidente de conceptos subjetivos, objetivamente Milei logró que el impuesto más caro de toda la población, la inflación, bajara de 289.4 por ciento interanual, a sólo 8.8 por ciento en comparación de marzo. Esto aterra a la izquierda ya que demuestra el fracaso de sus políticas populistas y el éxito de la contención económica, frenando la corrupción de los políticos a los Kirshner, incluidos los primos Cristina y Alberto Fernández. Milei frenó la emisión monetaria para financiar el Tesoro, uno de los pilares del plan de Milei, comenzó a tener el efecto propio de una política monetaria restrictiva. El Gobierno ha optado por posponer ciertos aumentos en las tarifas de algunos servicios y los impuestos a los combustibles, e intervino para obligar a las empresas privadas de servicios de medicina a retrotraer fuertes subidas en sus cuotas, ayudando a moderar la tasa de inflación. Ahora, procederá a procederá a un cambio en el régimen monetario, abriendo una nueva etapa en Argentina con el fin de lograr una emisión cero de divisas, una vez que se ha superado la etapa de déficit cero. Estas medidas son clave para levantar la economía destrozada por el socialismo latinoamericano.

HYUNDAI

Hyundai México, que lidera Edgar Carranza, lanzará al mercado nacional cuatro nuevos modelos; dos híbridos y dos eléctricos. La meta de Carranza es triplicar la participación en vehículos híbridos y eléctricos, para superar las 100,000 unidades anuales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

3M

El laboratorio M8 Pharmaceuticals que dirige aquí Antonio Sánchez Baca, lanzó al mercado un spray nasal de venta libre para la prevención de infecciones respiratorias virales que proporciona una continua humectación de la mucosa nasal, el cual ya está disponible en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional. Con una participación del 32%, el segmento de tos, resfriado y alergias lidera el mercado de venta libre en México, ofreciendo un gran potencial de ventas para el spray nasal de M8 llamado Barlo. No informa 3M si Cofepris autorizó la venta libre, pero se entiende que efectivamente lo hizo.

