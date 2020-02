Yuyé Hernández, artista afromexicana, ejemplo inspirador (16:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 1 de febrero. “Soy futbolista y artista y lucho además por el empoderamiento de las mujeres”, señaló la artista plástica, Yuyé Hernández, quien dictó en el Congreso local la conferencia “Derrumbando Barreras” mediante la cual compartió sus vivencias, retos y logros, que le han permitido vencer lo que para otros seres humanos sería un obstáculo.

Con una capacidad diferente, ya que nació sin las extremidades superiores desarrolladas, Yuyé Hernández, narró que su infancia transcurrió entre bromas y juegos con sus compañeros de la misma edad en la agencia de policía, El Tamal, perteneciente al municipio de Santiago Pinotepa Nacional.

Orgullosa de su herencia afromexicana, la artista, egresada de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, detalló que en su obra plasma los valores y realidades de la Tercera Raíz (término que describe a la comunidad afrodescendiente en México), para erradicar mitos sobre la comunidad afromexicana. Lo cierto, dijo, es que a nuestro pueblo le hacen falta más oportunidades de trabajo para desarrollarse plenamente.

Durante la plática, Yuyé sostuvo que para ella no existen problemas que no se logren vencer y lo resumió en un ejemplo. En cierta ocasión una persona lamentó que ella tuviera una capacidad diferente, y la respuesta que le dio fue clara y contundente: “No soy pobrecita, tengo a mi mamá y mi papá, tengo salud y un don que Dios me regaló”.

Así, la artista compartió ante trabajadoras del Poder Legislativo y público interesado, aspectos que la han marcado en su comunidad natal, ubicada en la región de la Costa, donde impera cierto machismo. Pero esto no ha sido impedimento para su desarrollo personal por lo que invitó a las mujeres presentes a ser obstinadas para alcanzar sus objetivos y sueños.

A su vez, la directora de Vinculación Legislativa con el Gobierno Federal y Estatal, Norma Alicia Moreno Cruz, comentó que la participación de Yuyé Hernández representa una ventana donde las mujeres pueden observar un ejemplo de lucha personal que las inspire a superar cualquier dificultad.

“Cuando hablamos de la discapacidad lo hacemos desde el marco de las limitaciones en lugar de capacidades, y el arte brinda la oportunidad de participar activamente en la sociedad. Así, Yuyé se atrevió a derrumbar las barreras culturales y arquitectónicas para ser una mujer empoderada”, amplió la funcionaria.

En tanto, el director del Centro de Atención Integral para Ciegos y Débiles Visuales, perteneciente al DIF estatal, Edgar Cruz Luján, manifestó que compartir la inclusión es un motivo para la reflexión colectiva. Celebró que la idea, la imagen de la discapacidad se haya transformado con el paso de los años pues “antes que usar un bastón o algún aparato, somos personas, con derechos y obligaciones al igual que todos y pedimos ser tratados como tales”.

El también ex atleta paralímpico Cruz Luján, llamó a las personas con discapacidad, a participar en la sociedad como agentes de cambio, con propuestas y acciones como las emprendidas por Yuyé Hernández a quien reconoció su trayectoria personal y artística, en donde cabe señalar, realizará una exposición de su obra pictórica en Dallas, Texas, el próximo 6 de febrero. Al encuentro con mujeres del Congreso local también participó Cirenia Flores Zárate, en representación de la dirección de Cultura y Turismo del municipio de Oaxaca de Juárez.

Compartir