“Yo pensé que los habían hackeado”, dice Fernández Noroña de comunicado redactado por AMLO (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. El diputado federal Gerardo Fernández Noroña (PT) pensó que la respuesta redactada por el presidente López Obrador al Parlamento Europeo era una noticia falsa o que la página de la Presidencia había sido hackeada.

“El documento que se publicó la verdad yo pensé que era una noticia falsa, luego pensé que algo habían hackeado, o que algo había sucedido.

“Esperaba que al aterrizar en Villahermosa hubiera una aclaración, y la aclaración fue que se había dado desde el Gobierno de la República”, dijo el legislador en un video.

En el clip, que difundió su grupo parlamentario, refrendó su absoluto respaldo al mandatario y a la 4T, pero expresó que el comunicado “pareciera que fue escrito con enojo y tenemos muy fuerte respaldo popular como para estarnos irritando por lo que nos diga un Parlamento”.

Fernández Noroña consideró que el Gobierno cometió “dos o tres errores fundamentales” al llamarles borregos a los eurodiputados, “que a mí no me mata la palabra, (pero) distrae de fondo, se va por lo anecdótico”.

Dijo que eso le resta contundencia y seriedad, que lo vuelve ligero cuando lo que está argumentando es algo muy poderoso: que el país no es tierra de conquista.

Dijo que el Estado mexicano debió ser muchísimo más duro, pero cuidado esos elementos que no son menores, “como decía Reyes Heroles, la forma es fondo, y no es un asunto de diplomacia, yo estoy de acuerdo más que nadie en que no es asunto que se espanten por las formas.

Se pueden decir cosas muy duras, muy contundentes sin que des oportunidad de que se salgan por lo trivial”, señaló.

