Yo no soy ‘fosfo-fosfo’, soy un político serio: Alfaro (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de febrero. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que no participará apoyando la campaña de Jorge Álvarez Maynez, candidato presidencial de su partido Movimiento Ciudadano, al insistir que le dan vergüenza las “decisiones terribles y lamentables” que ha tomado la dirigencia nacional y que no está de acuerdo con un rumbo que “envilece y banaliza” la política, puesto que él es un político serio.

“Todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y esa puesta política, yo no tengo ninguna identidad con ello. Yo no soy ‘fosfo-fosfo’. Yo no soy ‘lo nuevo’. Yo no soy ‘arráncate, compadre’. Yo no soy nada de eso. Yo soy un político serio. Soy un político profesional”, delimitó.

Entrevistado por la televisora local QuieroTV, el gobernador dijo como lo ha hecho varias ocasiones desde agosto del año pasado, que ya no participaría a favor del partido naranja, con el cual ha sido alcalde de Tlajomulco y Guadalajara, y gobernador estatal.

“Se ha convertido nuestro proyecto que tanto trabajo nos costó construir en un espacio en donde la mercadotecnia, yo diría de bajo nivel, pretende sustituir a la política. Y eso nunca termina bien”, dijo.

Aunque Alfaro ha insistido en que se retira de la política una vez concluido su mandato el próximo 5 de diciembre y no le interesa opinar sobre las campañas, en la entrevista afirmó que le parecían lamentables las recientes incorporaciones para candidaturas directas al Senado de Sandra Cuevas y Alejandra Barrales.

“Lo que he visto en las últimas horas, perfiles, personajes, narrativas… Me entristece mucho porque creo que fui parte de la construcción de una alternativa que había llevado a ese proyecto nacional a convertirse en una posibilidad real”, declaró.

En enero, el gobernador rechazó la forma en que su homólogo de Nuevo León, Samuel García, destapó al diputado federal por Jalisco Jorge Álvarez Máynez como precandidato presidencial único por MC.

“No lo podía creer, en una mesa con botana y cerveza, el gobernador (García) se asumió como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco”, dijo entonces.

Las diferencias entre el gobernante jalisciense y Dante Delgado, presidente nacional de MC, se agudizaron a partir de agosto pasado, luego que Alfaro pugnó por ir en alianza con el frente que conforman el PRI, PAN y PRD y Delgado insistió y cumplió en que tendrían su propio candidato presidencial.

“Que cada quien asuma su responsabilidad. Yo no seré parte de esas decisiones”,dijo el gobernador en un mensaje público el 23 de agosto, formalizando la ruptura.

La Jornada

