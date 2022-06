Oaxaca de Juárez, 1 de junio. «Yo no me meto en eso».

Señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre las supuestas amenazas al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Este martes, Moreno Cárdenas acusó que AMLO lo habría mandado a amenazar a través del titular de la Segob y el senador Manuel Velasco para que apoyará la reforma eléctrica:

«No es cierto. Yo no me metó en eso, nunca lo he hecho, es una asunto de principios, de ideales, de moral».

Este martes el dirigente tricolor difundió un audio en el que presuntamente se escucha al senador por el Verde, Manuel Velasco darle «el recado» -de parte de Adán Augusto López, titular de Segob- de las supuestas amenazas en su contra.

«No, no. Ahí son otras cosas, ahí se trata de otros asuntos. Yo creo que son hasta de dominio público».

Y pese a que se le cuestionó sobre los escándalos en los que estaría envuelto Alejandro Moreno, dijo que:

«No quiero hablar de eso (…) A lo mejor pasando las elecciones hablamos pero no quiero hablar de esto».

El presidente nacional PRI difundió la grabación luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores presentara las últimas semanas grabaciones en las que presuntamente se le escucha hablar de desvíos de recursos, extorsiones o dejar «morir de hambre» a periodistas. 24 Horas

