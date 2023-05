“Yo no estoy promoviendo el voto por Morena”, responde AMLO a denuncias (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó estar promoviendo el voto por Morena, después de que los partidos PRD y Movimiento Ciudadano acusaron al Ejecutivo Federal de desvío de recursos públicos y solicitaron al INE medida cautelares para evitar que se pronuncie sobre el proceso electoral 2024.

“No, yo no estoy promoviendo el voto por Morena. Yo hablo de que es importante la transformación de México, porque lo otro, lo que existía, era completamente ilegal, injusto, lo que existía antes era un régimen de corrupción. México era saqueado por una banda de malhechores”, explicó López Obrador.

En las últimas semanas, el presidente ha explicado que en septiembre de 2024 presentará dos reformas constitucionales: el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y una en materia judicial, para que jueces, magistrados y ministros sean electos vía el voto popular. Para ello, llamó a la población a votar en favor de legisladores a favor del proyecto de transformación, para que tales iniciativas puedan ser aprobadas.

“Nuestros adversarios quieren que eso regrese, quieren regresar por sus fueros. Eso yo no lo deseo, ni lo desea nadie; a lo mejor ellos sí, pero es una minoría, la mayoría del pueblo quiere que no haya corrupción, que no haya privilegios”, respondió el presidente.

Ya se vendió el avión presidencial: AMLO

El presidente ya no continuó con el tema de la pregunta y respondió que ya llegó el antiguo avión presidencial de México a Tayikistán, su nuevo casa.

“Imagínense, un avión, ahí está ya, compraron este avión, lo compró Calderón para Peña, no lo podíamos vender por lo lujoso del avión. Ahora que ya lo vendimos a Tayikistán vamos a construir dos hospitales: uno en La Montaña de Guerrero, en Tlapa, y otro en Tuxtepec, Oaxaca. Nos va a alcanzar, creo que se vendió en mil 680 millones de pesos”, añadió.

“Pues de todo esto nunca dijo nada la prensa, ni los medios, silencio, nunca, porque los atendían muy bien”, concluyó