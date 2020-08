“Ya sabía de los videos”, afirma AMLO; dice que es reacción de opositores (08:35 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. Los videos que se filtraron ayer, donde se observa a Pío Obrador recibiendo dinero por parte de David León, deben entregarse a la Fiscalía General de la República, y presentarse las denuncias correspondientes para que se hagan las investigaciones correspondientes, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Siempre he dicho que debemos acabar con la corrupción y la impunidad y debemos actuar de manera consecuente. Esta revelación, estos videos, deben de entregarse a la Fiscalía General de la República, es decir, el señor Loret de Mola debe presentar una denuncia, o bien, los expresidente o los exdirigentes de los partidos deben presentar una denuncia para que se inicie la investigación que corresponda”, puntualizó.

En conferencia de prensa, sostuvo que el video no tiene nada que ver con la elección presidencial de 2018; “para que no vaya a haber malas interpretaciones”, sin embargo, insistió en que una vez que se presente la denuncia, que “se llame a declarar a los implicados y se actúe legalmente, cero corrupción sea quien sea”.

Desde Aguascalientes, aclaró que él ya conocía sobre la existencia de los videos desde hace varios días.

“Yo sabía de estos videos desde hace como cinco días o seis, me avisó David León, preocupado porque había recibido una llamada diciendo que iban a salir los videos, y le dije que enfrentara la denuncia y que dijera la verdad. Luego me llama para decirme que iba a subir un mensaje, y le recomendé que tampoco aceptara el nombramiento, que esperara, porque el tema de los medicamentos estuvo plagado de corrupción, entonces en tanto no se aclare, no podría él hacerse cargo de esta empresa”, puntualizó.

Dijo que si lo llaman a declarar, está dispuesto a hacerlo ante el Ministerio público, pues “no sería la primera vez”, y recomendó, tanto a su hermano, como a David León “que no se amparen, que den la cara”.

López Obrador explicó que la difusión de esos videos tienen que ver con una reacción de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que hay de acabar con la corrupción en el país.

“Como se están ventilado casos muy graves de corrupción, como es el caso del señor Lozoya que ha implicado a expresidentes, a legisladores, a funcionarios públicos, y como también se está ventilando el caso del señor García Luna, acusado en Estados Unidos por haberse puesto al servicio del narcotráfico, pues entonces nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y decir todos son lo mismo”, expuso.

Señaló que no hay comparación entre un acto de corrupción como el caso Odebretch, donde se repartieron más de 200 millones de dólares, a una colecta de dos millones.

“En aquellos casos, sin duda es extorsión, son mordidas, van a obtener de manera ilícita recursos público, es corrupción. En el otro caso, en el de mi hermano con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento, un momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente”, expresó.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 21 de agosto de 2020.

Aseveró que él ha venido luchando durante muchos años y lo ha financiado el pueblo, tal y como sucedió en la revolución mexicana: “Todas las revoluciones se hacen así, con la cooperación de la gente”.

Recordó que los hechos ocurrieron en el año 2015 cuando hubo elecciones en Chiapas; “Ahí Morena no ganó ni un distrito, y de los 124 municipios en Chiapas, solo se ganó uno”.

insistió en que esos recursos se utilizaban para la gasolina, templetes, audio, apoyo para quienes trabajaban en la Organización del movimiento, entre otras cosas.

“A mí me apoyaba la gente, había una cuenta abierta en Banorte donde depositaban dinero para mantenernos, yo mantenía mi sueldo de esa forma y la gente apoyaba así, hasta que nos clausuraron la cuenta por represalias”, apuntó.

El mandatario federal dijo que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, por lo que volvió a pedir que se levanten las denuncias y se actúe en consecuencia.

“No debe haber impunidad para nadie, y yo no voy a ceder en mi propósito de desterrar la corrupción del país, voy a mantener siempre mi autoridad moral para tener autoridad política y desterrar la corrupción del país que es el principal problema de México. No vamos a dar ni un paso atrás en este propósito”, concluyó.

