Ya no hay corrupción tolerada en el Poder Judicial: Ministro Arturo Zaldívar (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de diciembre. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, afirmó que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay “corrupción tolerada o auspiciada desde arriba”.

Al rendir su tercer informe de labores, con la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que durante su gestión se lograron desmontar las estructuras de poder y redes clientelares de abogados y despachos que traficaban influencias al interior de juzgados y tribunales.

Indicó que en ese poder ya no existen “cotos de poder y privilegios” y los casos de corrupción, dijo, son hechos aislados, por lo que manifestó que a las instituciones no se defienden con el silencio y los “trapos sucios (de la Suprema Corte) no se lavan en casa”.

Resaltó que se ha combatido el nepotismo y actualmente en ningún juzgado o tribunal sus titulares tienen a familiares trabajando sin haber pasado por un proceso de selección.

Aseguró que se ha consolidado un sistema meritocrático para acceder a las plazas judiciales a través de proceso transparentes, por lo que quedó desterradas las prácticas de otorgar trabajos a conocidos, familiares y amigos.

Otra de sus causas es la paridad de género e igualdad laboral en el Poder Judicial de la Federación, por lo que destacó que el 70% de nuevos nombramientos en juzgados han sido de mujeres.

Respecto a la austeridad, indicó que, comparado con el presupuesto de 2018, anualmente se han ahorrado 7 mil millones de pesos.

“El pueblo de México ha soportado por años una justicia que es como serpiente solo muerde a los que están descalzos”, señaló.

