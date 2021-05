Ya no es Morena sino Fuerza por México, el partido del presidente Andrés Manuel que asegura la 4T en Oaxaca (19:00 h)

Opinión de Manuel González Castro

Oaxaca de Juárez, 19 de mayo. Previo a la selección de los candidatos para este proceso electoral, cada instituto político llevó a cabo meses atrás los procesos internos a fin de poder presentar sus mejores opciones que ocuparían las candidaturas para los cargos de elección popular, sin embargo, estos procesos se vieron empañados por constantes escándalos de corrupción, nepotismo, preferencias, compra de candidaturas casi en todos los partidos políticos.

Aunque esto es un secreto a voces, este tipo de hechos se repite en cada etapa previo a la selección de candidato, lo curioso del caso es que el partido que pregonaba los ideales de la 4T, es uno de los que mayormente se vio afectado por estos hechos, tanto así que cientos por no decir miles de militantes desertaron del partido al darse a conocer la lista de los candidatos a los cargos de elección que en muchos de los casos ni siquiera eran militantes de MORENA o en su defecto que en elecciones anteriores participaron con las siglas de otro partido.



Este suceso se dio en todo el territorio nacional y Oaxaca no fue la excepción, en donde el voto de Morena se ha dividido y al aparecer le costará caro la decisión de la imposición a la dirigencia nacional, pues los militantes de MORENA fieles seguidores de AMLO, han expresado que su partido ha perdido los principios bajo los cuales se fundó NO MENTIR, NO ROBAR y NO TRAICIONAR AL PUEBLO.

En esa coyuntura aparece el partido político Fuerza por México, encabezado por Monreal y que en diversas ocasiones el mismo AMLO se ha expresado a favor de sus ideales, lo que deja ver que es la opción del presidente para acabar con la podredumbre en la que se convirtió MORENA y sus caciques.

Una de las mejores decisiones de este partido ha sido postular miembros de la sociedad civil, líderes sociales, activistas, deportistas, gestores culturales, representantes de la comunidad lgbt etc., lo que lo convierte en un partido congruente con una cuarta transformación que no le da paso a la clase política sino a la sociedad civil.

Dentro de sus más notables candidatos se encuentra Jesús Ruiz Olmedo quien está en búsqueda de la capital y quien creció y vivió en las colonias populares de Oaxaca de Juárez , lo hace más cercano a la gente, se dice que una gran cantidad de Obradoristas se están sumando a su proyecto y lo colocan como un posible ganador, de igual manera Jaquelina Escamilla quien fuera directora del Instituto Municipal de la Mujer en la actual administración y quien sufriera violencia de género hoy se perfila para ganar la diputación del Distrito XV Oaxaca norte.

Al igual que Joselin Sosa candidata Muxe-Trans de la cual es reconocida por la comunidad LGBT su activismo social y quien desde hace más de 18 años defiende los derechos sexuales y reproductivos de la comunidad, ella es la candidata de esta partido por el distrito local 5 con cabecera en Tehuantepec

¿Será Fuerza por México la opción para la continuidad de la 4T en nuestro país? La respuesta solo la tendrán los votantes el 6 de junio, lo que sí es cierto es que al ser un partido cercano al presidente Andrés Manuel sus candidatos hoy por hoy son más obradoristas que los mismísimos de MORENA.

Compartir