“Ya no es científica”, cuestiona Antonio Lazcano expertise de Sheinbaum (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de marzo. El reconocido biólogo y docente Antonio Lazcano cuestionó la expertise de Claudia Sheinbaum, a quien señaló de ya no ser científica ni tener amplio conocimiento del medioambiente, tal y como se afirma en su campaña electoral rumbo a la Presidencia de México.

El investigador sentenció que la ciencia mexicana vive actualmente, bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, su peor momento en la historia.

Y dentro de tal narrativa, Antonio Lazcano manifestó sentirse preocupado porque la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, se presente a sí misma como investigadora y experta del medioambiente.

Ya no lo es (investigadora y experta medioambiental), ahí vemos su desdén hacia el problema del agua en la Ciudad de México, hacia el problema del mantenimiento de la infraestructura de la Ciudad de México. Pero tú no ves el menor asomo de crítica hacia la imposición de la Ley de Ciencias. Entonces a mí que no me vengan con cuentos de que ahora vamos a tener una investigadora crítica y dispuesta a apoyar al aparato científico”, condenó.