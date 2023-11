‘Ya me agarraron de su puerquito diciendo que no pago impuestos’: Ricardo Salinas Pliego (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. Ricardo Salinas Pliego, presidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, aseguró que varios aliados de la autollamada Cuarta Transformación y autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya lo “agarraron de su puerquito” al asegurar que no paga impuestos.

“A mí ya me agarraron de su puerquito diciendo que yo no pago impuestos, cuando mis empresas y yo en lo personal somos grandes pagadores de impuestos México”, afirmó el empresario durante la 79a Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa.

“A estos gobernícolas ni con eso tienen y son insaciables, quieren más y no les importa destruir la empresa y la destruir la fuente de riqueza. Y es una forma de presión del Estado sobre lo que estamos haciendo”, comentó el fundador de TV Azteca.

El empresario manifestó que el impuesto es un robo legalizado, porque “te separan de tu lado sin tener tu anuencia”.

El presidente del Banco Azteca recordó que hay una falta de resultados del gasto público por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tendrá un presupuesto de egresos de 9 billones de pesos para 2024 e ingresos por 7 billones y 2 billones.

“¿Ustedes creen que reciben beneficios por esos impuestos? Eso es lo que podría justificar el pago de contribuciones”, cuestionó Ricardo Salinas Pliego.

El gobierno debe dar buenas carreteras, una mejor seguridad y justicia, a lo mejor con eso se paga en la escuela de los niños, así como tengan acceso a la seguridad social a los de las medicinas: “Usted pregunté y verá que hay una gran desconexión entre lo que uno paga y uno recibe”.

“Más de una tercera parte de nuestro tiempo trabajamos para mantener a los gobernícolas y sus proyectos gloriosos”, manifestó.

Para financiar un presupuesto de 9 billones de pesos en 2024, una familia de cinco personas en México debe pagar más de 350 mil pesos (75 mil pesos o 3 mil 500 dólares por persona). ¿Pero qué recibimos a cambio?, cuestionó.

Hay quien dice que si no hubieras cuestionado el sistema fiscal, pues estarías muy tranquilo, te trataría bien y no tendrías las presiones. ¿Qué opinas?

– Claro, para los empresarios en general es mucho más cómodo agazaparse en la oscuridad y no sacar la cabeza. No los culpo. Tal vez si yo no estuviera en los medios haría lo mismo, pero como tenemos este medio y siento que es mi responsabilidad actuar conforme al principio que hemos planteado, pues no nos queda más que salir y denunciar estos abusos, entonces me afectan otras cosas pero no me arrepiento nada, la vida es corta.

Los zurdos son ladrones

“Los zurdos de mierda, que en el fondo son unos ladrones, y su propuesta es una de resentimiento y envidia siempre han dicho que la riqueza es una cosa fija y el hecho de que yo sea rico hace que los demás sean pobres, eso es equivalente a decir como yo estoy sano, claro tu estas enfermo”, dijo.

La posición marxista e izquierdosa de ‘Vamos a quitarlos a los ricos para que dárselo a los pobres’ trae una implícito una acción que hace justicia, y la justicia es ver al rico empobrecido y al pobre enriquecido’”, agregó.

Se trata de que los pobres no sean pobres, pero que creen que la pobreza es la condición natural de las personas, señaló.

Cuando nacemos, pues nacemos encuerados y sin nada, porque somos pobres, así como dependemos de nuestros padres y de nuestra familia para que nos mantenga y críen, apuntó.

Dijo que la riqueza debe ser una meta loable y un objetivo: “El que yo les enseñe que ande en un avión o en un yate inspira a mucha gente a decir yo quiero vivir así, entonces es una fuente de inspiración mostrar la riqueza”.

“Todos sabemos que los medios masivos han sufrido una tremenda metamorfosis de lo que eran antes, a lo que son hoy. Y parte de la metamorfosis es transmitir sus contenido a través de redes sociales y ahí es donde entro yo: El que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta”, declaró ante dueños de diferentes medios de comunicación de México, Argentina, Perú, Estados Unidos, Venezuela y Nicaragua.

El hombre conocido como Don Richi recordó que muchos seguidores y ciudadanos se quejan de su postura mostrada a través de sus redes sociales, especialmente las publicadas en Twitter.

“Hay un foro adecuado para todo, como ahí está lleno de groseros hay que contestarles igual”, afirmó Salinas Pliego.

Forbes.com.mx

