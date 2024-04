“Ya llegó la hora que se abra la caja de pandora”: Xóchitl Gálvez sobre Zaldívar (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de abril. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez consideró que ya es hora de abrir “la caja de pandora” sobre la presunta corrupción en el Poder Judicial durante la presidencia del exministro Arturo Zaldívar.

“Los abogados sabían quiénes llevaban los asuntos, con quién había que arreglarse en la Consejería Jurídica, ese es un tema que todo el mundo sabía pero que nadie se había atrevido a poner en la mesa. Que bueno que la ministra Piña haga una investigación a fondo porque de tanto que se quejaba el presidente de la corrupción en el Poder Judicial, justo ellos representan la corrupción en el Poder Judicial. Yo creo que ya llegó la hora que abran la caja de Pandora y que se sepa lo que realmente pasó”, refirió la abanderada.

Desde Yecapixtla, Morelos, la ingeniera Gálvez Ruiz acusó a Arturo Zaldívar de “chillón” porque ahora que le toca a él ser investigado no le gustó y consideró que ahora tendría que ponerse a disposición de las autoridades para que se le investigue.

“Si Zaldívar tiene pruebas que presente lo que quiera presentar, pero que deje de estar chillando porque es un hombre majadero, prepotente, que me ha agredido una y otra vez y yo no he ido de chillona”, denunció.

Respaldó la actuación de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, “la ministra no está en campaña política, la ministra recibió una queja él (Arturo Zaldívar) fue el autor de investigar las quejas anónimas. Él investigó más de 270 quejas anónimas contra integrantes del poder judicial”, recordó.

La abanderada presidencial del PAN, PRI y PRD se reunió con liderazgos políticos de Morelos, donde dijo que los habitantes de este estado están solicitando un juicio político contra el gobernador con licencia, Cuauhtémoc Blanco pero aclaró que ella no busca juicio político contra nadie.

“Lo que es de Cuauhtémoc es local, yo no tengo ningún juicio político contra nadie, yo voy a llegar a ponerme trabajar, a resolver los problemas que dijimos, los temas del agua, los temas del campo, los temas de la salud. Me voy a concentrar tiempo completo en dar respuesta a los mexicanos”, enfatizó.

Sobre la llegada del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López como operador de la candidata de Morena al gobierno de Morelos, Margarita González, la abanderada presidencial dijo que sólo viene a infundir miedo.

“Adán Augusto viene a Morelos a infundir miedo”, acusó. Y advirtió que los morelenses no le tienen miedo al nuevo operador de Morena en esta entidad, Adán Augusto López quien dijo, como titular de Segob no hizo nada por mejorar la seguridad.

24 Horas

