‘Ya fue sancionada’: Sheinbaum confirma que una mujer se ‘bronceó’ en ventana de Palacio Nacional (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de marzo. ¡No fue una imagen hecha con Inteligencia Artificial (IA)! La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sí hubo una persona quien salió a ‘broncearse’ en una de las ventanas de Palacio Nacional.

“Al principio el área correspondiente pidió información al área en donde está esta ventana e informaron que nunca nadie había salido a tomar el Sol, después revisaron y resulta que sí hubo una persona que se había sentado en la ventana ese día”, contó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes.

La mandataria bromeó al inicio y, entre risas, admitió que hubo muchos memes y especulaciones sobre la imagen.

“Hay que tener mucho respeto de lo que significa el Palacio Nacional como patrimonio histórico”, apuntó la presidenta Sheinbaum quien agregó que la persona ya fue sancionada y se le informó que no es posible hacer eso.

¿Qué sabemos sobre el video de una persona bronceándose en Palacio Nacional?

A pesar de las declaraciones de Claudia Sheinbaum este lunes, el video de la persona bronceándose en una ventana de Palacio Nacional, fue desmentido hace una semana por Infodemia.

Las imágenes muestran a una mujer quien tomaba el Sol en un balcón de Palacio, por lo que rápidamente capturó la atención y se hizo viral.

En redes sociales se desató toda una polémica sobre el uso de los espacios simbólicos y la falta de respeto hacia inmuebles como el Palacio Nacional.

Además, hubo un sinfín de memes que replicaron el contenido donde aparecía una mujer de entre 25 y 30 años sentada en el balcón.

La presidenta Sheinbaum no detalló si la persona que se bronceaba en la ventana es trabajadora de Palacio Nacional o por qué estaba en el inmueble y tampoco si la sanción incluyó un despido tras la polémica desatada.

Así desmintió Infodemia video de una persona bronceándose

La cuenta de Infodemia negó la veracidad del video e incluso dijo que fue realizado con Inteligencia Artificial (IA), según un análisis detallado.

“Tras la publicación de un video en el que supuestamente se muestra a una persona en un balcón de Palacio Nacional, usuarios en redes sociales publicaron diferentes videos con contradicciones evidentes entre ellos”, decía la publicación que argumentaba el uso de IA.

Al hacer la comparativa de distintos videos se mencionan pantallas azules alrededor del Palacio Nacional y también se argumentó la diferencia de la arquitectura entre los videos.

Otras supuestas contradicciones mencionadas por Infodemia fueron: “la supuesta persona que aparece en los videos voltea a lados contrarios y tiene diferente vestimenta”.

Ahora, tras la aclaración de la presidenta Sheinbaum en redes también se cuestiona el desmentido hecho anteriormente y la falta de veracidad en la información para contrastar el tema.

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