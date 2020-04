“¡Ya dejen de mentir!”: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de abril. Uno que anda molesto es el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Nos llegó en la tarde un video en el que desmiente las declaraciones de Zoé Robledo, en la mañanera, en el sentido de que en el Centro de Ingeniería del IMSS, en Michoacán, se están reparando ventiladores para los contagiados del COVID-19.

“No hay ningún Centro de Ingeniería en Michoacán más que un área desolada, porque no hay siquiera un escritorio o unas sillas… Más le ayudarías a tus médicos, enfermeras, a que les mejoraran sus condiciones de trabajo. No decir cosas que no son ciertas”, dijo el michoacano.

Le dio un “rozón” también a Hugo López-Gatell, vocero del gobierno en el tema del coronavirus:

“Él dice que el 23 de mayo será la etapa más crítica de hospitalización de los enfermos de coronavirus, y que una fecha tentativa, que pudiera estabilizarse, pudiera ser el 25 de junio. Paralelamente dice que ya va a haber municipios donde se van a levantar las medidas y van a llevar su vida normal.

“Esas medidas que anuncia Michoacán no las va a acatar. Vamos a cuidar la salud de nuestra gente. Si ustedes quieren seguir engañando a la población, háganlo, pero no todos estamos con los ojos vendados ni nos vamos con los comentarios poco responsables que han hecho ustedes.

“¡Dejen de mentir!”, exclamó.

Sabemos que el director del IMSS trató de comunicarse con Aureoles. El gobernador no le contestó.

Del instituto nos mandaron un video en el que una voz masculina afirma que el Tecnológico Nacional de México, campus Morelia, en colaboración con el Laboratorio en Sistemas Embebidos, Diseño Electrónico Avanzado y Microsistemas (SEDEAM) apoyan al IMSS con la rehabilitación de 11 ventiladores mecánicos.

¿Cómo la ve?

* Pemex es un barril sin fondo. El año pasado perdió 18 mil 400 millones de dólares —no lo pongo en pesos porque se asustan—, y eso que el barril de petróleo promedió arriba de los 55 dólares.

Este año —cito a Rocío Nahle— los aviones dejaron de volar, los vehículos en todos los países están estacionados, la movilidad bajó considerablemente. No hay demanda de combustibles.

Calcule lo que nos va a costar la empresa consentida del Presidente, quien, como me dijo alguno de sus excolaboradores, “lleva el petróleo en la sangre”.

Los expertos calculan que este año la pérdida será de, por lo menos, el doble: 36 mil millones de dólares.

¿Más dinero bueno al malo?

* No es un secreto que, hoy por hoy, es más barato importar que producir petróleo. La mezcla mexicana cerró ayer a 14.17 dólares por barril. Se opera con pérdidas.

Garganta energética nos dijo que hay muchos barcos que no han descargado combustible importado. No hay consumo. Eso cuesta mucho dinero: 20 mil dólares la demora diaria, por cada barco.

Añadió:

“Las ventas están bajas. Las terminales, llenas. No se puede bajar ni lo que se importó. Menos se acomodará lo que se quiere producir. Además, sale muy caro. Ellos creen que producir en México será más barato.

“No es cierto, Tenemos plantillas muy elevadas de trabajadores. Ahorita el barril de gasolina anda entre 50 y 56 dólares. Si cuando estaba a 87-96 no podíamos competir, imagínate ahora…”, sintetizó la fuente.

* Lo que peor anda son las refinerías. Trabajan al 31% de su capacidad. En otros países el promedio es de 92 por ciento. “Es el área que peor se maneja”, nos dijo otra fuente.

El gobierno presume que en un año se detuvo la caída en la producción y que ahora tenemos campos nuevos para producir más crudo.

¿Qué vamos a hacer con él? ¿Dónde lo vamos a meter?

Sobre los nuevos campos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) informó que el costo de los pozos está un 7% arriba de las referencias internacionales.

Cito, textual, a la comisionada Alma América Porres Luna:

“Quisiera dejar patente que los costos que se están autorizando dentro de este plan están arriba del costo internacional que se maneja para aguas someras” (Forbes México, 16-04-20).

* Algo raro pasa con las coberturas de la mezcla mexicana de exportación. No hay manera de que nos digan qué porcentaje de las exportaciones tiene esa cobertura.

Octavio Romero, director de Pemex, no quiso revelar la cifra. En la citada mañanera sólo dijo que en el 2020 calcula recibir 7 mil 500 millones de pesos por el seguro contratado.

En moneda nacional suena a mucho dinero, pero si lo ponemos en billetes verdes, parece irrisorio: 312.5 millones de dólares (calculado a un tipo de cambio a 24 pesos por dólar).

El valor total de las exportaciones de crudo mexicano fue de 22 mil 403 millones de dólares el año pasado. Y mejor ahí la dejo…

