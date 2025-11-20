¿Y la CNDH?: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de noviembre. Llama la atención el silencio de la CNDH. No se ha pronunciado sobre lo ocurrido el sábado en el Zócalo. Los granaderos estaban para contener no para madrear. Allí están las imágenes.

A Rosario Piedra Ibarra, ombudsperson, le dio el síndrome de Salinas de Gortari: Ni vio a los granaderos golpear a los manifestantes, ni oyó las múltiples quejas por la brutalidad policiaca.

“Es un cero a la izquierda, no representa nada, calificó Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Adelantó: “Vamos a pedir su renuncia”.

***

La violencia la detonaron los infiltrados del Bloque Negro. Nos queda claro. Otra vez fueron ellos quienes prendieron la mecha. Llegaron bien equipados al Zócalo para derribar las vallas metálicas que blindaban la zona.

Traían martillos, esmeriles, bombas molotov, sopletes… Se suponía que se iban a revisar cuidadosamente las mochilas al ingresar a la plancha.

¿Por qué no lo hicieron habiendo tanta policía? Es pregunta que el gobierno de la CDMX no va a responder.

Los granaderos pasaron de la contención a la brutalidad, cuando sus jefes los soltaron para responder a las agresiones del Bloque Negro, pero se fueron contra contra todos los que se les atravesaban.

Miguel Samaniego, joven de la Generación Z que se manifestó el sábado, puso el dedo donde le duele al gobierno. Dijo:

“Los policías de la Ciudad de México no se mandan solos. Hay que decirlo como es. Nos reprimieron. A mí nadie me lo cuenta. Yo estaba allí.

“Nos recibieron a golpes, nos recibieron con gas. Fraguaron todo para generar cuellos de botella. Así fue como prepararon el Zócalo capitalino el sábado pasado” .

***

Samaniego es uno de los Jóvenes de la Generación Z que ofrecieron ayer una conferencia de prensa en la sede nacional del PAN.

Allí adelantaron que no irán a la manifestación convocada para hoy en la misma ruta que la del sábado: del Ángel al Zócalo.

Supuestamente la convoca otra vez la Generación Z, pero Daniela Aguilar, otra joven que estuvo en la manifestación del sábado, lo duda.

“No sabemos ni de dónde viene la convocatoria. Esa sí pudo haber sido ser planeada por intereses ajenos a los jóvenes, que ya se imaginarán cuales pueden ser”, dijo.

El promocional de la manifestación tiene tintes belicosos. Va dirigido a la presidenta. Dice: “¡Se repite la Marcha! México no se rinde. Mexicanos al grito de guerra. Gen Z no se rinde”.

Se acompaña del siguiente mensaje en una cuenta de X, que se presenta como Generación Z.

Dice: “los detenidos son estudiantes y gente de bien, más no criminales Más le vale que los deje libres antes del 20 de noviembre del 2025. Nuestras manifestaciones serán en un tono pacífico y de diálogo.

Pero advierte: “en caso de que no acceda a la liberación de los nuestros, escalaremos el tono de la manifestación.”

Aunque estaban en la sede del PAN, no todos los jóvenes allí presentes eran militantes de ese partido.

Reina, una de las chicas golpeadas que aparece en videos de lo que ocurrió en el Zócalo, no es panista. Fue la última que habló para decir que, hasta ayer, nadie del oficialismo se ha acercado a ofrecerle “condolencias.”

***

El jefe nacional del PAN, Jorge Romero, aprovechó ese acto para decirle a la presidenta Sheinbaum que su partido no convocó a la marcha del sábado pasado.

“No presidenta, esta marcha fue de las y los jóvenes. Este país, le guste o no al gobierno, tiene una juventud despierta,” dijo Romero.

Preguntó: “¿Porqué (la juventud) se despierta más allá de un partido político?” El mismo respondió: “Porque evidentemente se da cuenta de que cada vez tiene menos oportunidades. No hay opciones en este país.”

El jefe panista, por cierto, admitió que Edson Andrade, uno de los convocantes a la marcha del 15 de noviembre, tiene un contrato con el PAN de la CDMX.

Pero agregó que los servicios de gestión en redes sociales que proporciona este joven, también han sido contratados por diputados de Morena.

Andrade, a quien Morena señala como uno de los principales impulsores de la manifestación de la Generación Z, anunció el martes que se va de México.

Se siente en peligro luego de que la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, difundiera sus sus datos personales, domicilio incluido, y lo acusara de recibir millones de pesos por organizar la marcha.

FIN

