¿Y el Jetta? Usuarios critican a AMLO por encerrarse dos horas en su Suburban negra (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 d agosto. Luego de pasar más de dos horas encerrado en una camioneta Suburban por un bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), usuarios de redes sociales cuestionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por no utilizar el clásico Jetta para transportarse.

AMLO permaneció dentro de la camioneta color negro desde las 06:00 hasta las 08:30 de la mañana y sólo bajó el vidrio en un par de ocasiones para interactuar con los manifestantes que le impidieron presidir la conferencia matutina de este viernes.

“Yo no acepto chantajes”, respondió el presidente a uno de los manifestantes que se acercó a la ventanilla de la Suburban. También dijo “me respetan y luego hablamos, no respetan, no se preocupen, yo estoy acostumbrado a esto, aquí me quedo”.

¿POR QUÉ AMLO SE TRANSPORTA EN SUBURBAN?

Cabe aclarar que el mandatario aún utiliza el famoso Jetta blanco que popularizó durante su larga campaña presidencial, pero éste sólo lo ocupa dentro de la Ciudad de México, más no en carretera.

En mayo de 2019, López Obrador explicó que usa la Suburban por ser mucho más resistente que un automóvil tipo sedán, además que es un vehículo que ya estaba asignado a la Presidencia de la República desde el sexenio anterior, por lo que no representó un gasto extraordinario.

AMLO aclaró que son dos las camionetas que utiliza para sus giras por el país, aunque ninguna está blindada, pero dijo que las prefiere porque en caso de un accidente en carretera, esta clase de vehículos dan mayor protección.

Se han vendido todos los vehículos, pero todavía quedan algunos ahí. Era impresionante el número de camionetas blindadas, de lujo, más de 100 solo para la presidencia. Y dicen mis adversarios –voy a aprovechar para contestar– ‘¿y dónde quedó el Jetta?’ Porque voy en camioneta. AMLO Presidente de México

“Y hasta me rayé, porque es modelo reciente, no blindada. Sí, tenemos dos, las que dejamos, porque es más fuerte; porque en carretera, en el Jetta sí estoy más expuesto. Y no a que me vayan a hacer algo, sino de que, si hay un accidente. También es fuerte el Jetta, eh, no le quiero hacer mala fama”, dijo el mandatario en aquella ocasión.

Tras más de dos horas de bloqueo la mañana de este viernes, AMLO finalmente pudo acceder a bordo de la Suburban a la Séptima Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; aunque ya había concluido la conferencia matutina.

