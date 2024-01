Y ahora, van al rescate de Ely (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de enero. El traslado de la jirafa Benito revivió la esperanza de activistas y defensores de los derechos animales -iniciada hace siete años- para salvar a Ely conocida como “la elefanta más triste del mundo” que actualmente se encuentra en el Zoológico de San Juan de Aragón.

La historia del paquidermo de 37 años de edad, cuyo mote de ser la más triste del planeta proviene de miembros de organizaciones civiles quienes al ver su comportamiento y soledad la bautizaron así.

Esto no es para menos, fue rescatada de un circo, vivió en el zoológico de Chapultepec donde al quedarse sin compañía fue trasladada a San Juan Aragón donde su salud se deterioró más, de acuerdo con Diana Valencia, fundadora y presidenta de la Asociación Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes.

Esta activista quien desde 2017 visita a la elefanta en el zoológico para ver el comportamiento de Ely, y fue una de las principales luchadoras que llevaron el caso ante el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de que el juzgado cuarto negará una solicitud de las organizaciones para ser llevada a un santuario de Brasil.

En entrevista con 24 HORAS Valencia quien dijo tener una identificación con la elefanta, por los malestares físicos que a diario sufre, comentó que el caso traspasó las rejas del zoológico para llegar a la SCJN donde esperan un fallo favorable para lograr su salida de San Juan Aragón.

Ella, quien dice tener tatuada la convicción de ayudarla recordó que aunque hace unos meses fue llevada una compañera Gipsy para reanimarla, eso no tuvo resultados y ahora es imposible verla porque en el zoológico dicen que debido al proceso de adaptación están aisladas y eso es un hermetismo que preocupa.

“Entendemos que es un proceso para acoplarse, un proceso que sólo ellas determinan el tiempo de acuerdo a sus reacciones, a su convivencia, pero no era necesario cerrar tanta área”, dijo.

Las autoridades del recinto cerraron importantes áreas del lugar, no sólo las de elefantes, indicando que no había motivo y que no era necesaria la colocación de lonas para impedir la visibilidad y conocer las conductas que manifiestan.

En un recorrido realizado por el zoológico se pudo percatar como la zona para llegar al lugar de las elefantas está acordonada y con elementos de policía que impiden el acceso.

Valorar el bienestar animal

Daniel Torres, catedrático y veterinario zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, comentó que antes de un traslado es necesario que las autoridades valoren su salud de Ely para descartar algún peligro y no repetir el caso del gorila Bantú en 2016, que falleció luego de que le aplicaron una anestesia para trasladarlo a un zoológico en Guadalajara, Jalisco, para aparearse con dos hembras.

Torres reiteró que es necesario valorar todos los hechos científicos en términos de “bienestarismo animal” en donde se debe valorar cuál es lo mejor para el ser vivo, de acuerdo a la naturaleza y no al pensamiento de la sociedad; es decir, quizá la elefanta deba de ser atendida de inmediato antes de someterla al traslado que la puede dañar.

Los responsables

Jerónimo Sánchez, director general de Animal Heroes, exigió que ningún animal continúe encerrado en un zoológico “trabajamos para erradicar el problema desde la raíz en donde en el final de la cadena está el caso de la elefante Ely”.

El responsable de lo que ocurra con ella será su tutor y el Gobierno, así como aquellas personas que pagaron un boleto para ir a ver a la elefanta en el Circo.

“Es una vida arruinada, hemos arruinado la vida de esa elefanta y esperemos que tenga el mejor final feliz porque vive un auténtico infierno en este planeta”, lamentó.

Esta semana el rescate de Ely fue tendencia en las redes sociales y agrupaciones como: Va por sus Derechos, Abramos Mentes, AnimaNaturalis y Va por sus Derechos Proyecto Gran Simio alzaron la voz para el rescate de “la elefanta más triste del mundo”.

La Secretaría delMedio Ambiente, quien fue consultada para saber el estado de salud de Ely y qué pasaría con ella, no respondió a los requerimientos, hasta el cierre de esta edición.

Un elefante es un animal longevo que tiene una esperanza de vida de hasta 70 años, según National Geographic Society.

En la Ciudad de México en la actualidad existen únicamente Ely y Gipsy

