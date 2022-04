Xoxo, inicia su trienio de esperanza: Hermógenes Beltrán García (22:42 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de abril. Formalmente es un trienio pero deben restarse tres meses del cual al no reconocer el proceso formal por las autoridades electorales, un proceso de elecciones extraordinarias con un encargado del ayuntamiento de enero a marzo pero, es un trienio de esperanza, trienio que vive el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, coloquialmente Xoxo.

El suscrito el sábado por la mañana observó en el parque central los preparativos a la ceremonia de Toma de Protesta del Doctor Inocente Castellanos Alejos como presidente municipal al trienio 2022-2024. Conocido como “Chente.

Asiste el suscrito caminando al esperar la tradicional marcha pero no, no hubo marcha, en el parque central a las12:00 h lucía pletórico, cientos o miles de habitantes no solo ciudadanos, llegó el dirigente estatal del PRI Javier Villacaña Jiménez, algunos del PAN y el dirigente del PANAL. Argeo Aquino, no correspondía al saludo sino después de varios intentos; cuando citaron a una concejala la llevó del brazo al estrado ¿su hija? ¿Pago de cuota?

A las 13:00 arribo Chente e inició la ceremonia ocupando sus lugares los concejales hombres y mujeres, hubo un receso para que el inminente presidente municipal fuera a traer al gobernador Alejandro Murat Hinojosa al edificio municipal. El trayecto de la sede del ayuntamiento en Palacio Municipal al estrado al costado occidental del templo parroquial, lento porque los xoxeños querían saludar y la foto del recuerdo con AMH y Chente además de las peticiones para mejería en su municipio.

El conductor de los preparativos repetía que el triunfo comicial fue del pueblo no de los partidos y al ser un evento ciudadano, afortunadamente no hubo propaganda de esos organismos solo un solitario ciudadano blandía una banderola amarilla, es de felicitar a los dirigentes de los partidos de la coalición que llevaron al triunfo al Doctor Inocente de no hacer alarde como suyo el triunfo del doctor.

Del partido Morena, ni sus luces, sus regidores no se presentaron dejando vacíos sus lugares en el estrado; cuando nombraron a la doctora Tania López López, las muestras de rechazo evidentes con gritos en su contra no solo contra ella sino contra sus compañeros de partido. Desperdiciaron la oportunidad de hacer frente a la población.

Tras rendir protesta el Doctor Inocente pronuncio un discurso sin falsas promesas, no melifluo como los de los políticos que con ello disfrazan sus acciones canallescas a futuro, fueron palabras certeras señalando compromisos con su pueblo, dio la impresión de ser un hombre recto con respuesta a la esperanza de los xoxeños

Terminado el evento formal, la vuelta del estrado al palacio municipal y la multitud se arremolinó frente y con ellos, el gobernador y el ya presidente constitucional de Xoxo por casi una hora bajo los rayos del sol primaveral que dio albergue a un hecho que es la espernza de Xoxo. Los ciudadanos esperamos que no nos defraude.

