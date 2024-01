Xóchitl será Presidenta: MCRV (14:30 h)

Santa Rosa Panzacola, Oax. 15 de enero. El discurso que pronunció el domingo pasado en la Arena México la precandidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México Xóchitl Gálvez Ruiz, es el preámbulo de un contundente triunfo el 2 de junio de 2024, auguró la Presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) María del Carmen Ricárdez Vela.

La líder priista, sostuvo que el ambiente en la Arena México fue inmejorable, con mucha sociedad civil pero también con la representación y militancia de los Partidos Políticos que registraron como su precandidata única a Xóchitl Gálvez Ruíz.

Carmelita Ricárdez confirmó que el discurso de Xóchitl Gálvez fue un diagnóstico de cómo está México en la actualidad con este gobierno y puntualizó que coincide plenamente con la precandidata en que estamos perdiendo valores fundamentales como la Vida, la Verdad y la Libertad.

En este México de los otros datos, dijo Carmelita Ricárdez Vela, es importante tener rumbo y decisión y, además como bien lo expresa Xóchitl Gálvez, es imperativo no tener miedo, porque, aunque nos enfrentemos a una elección de estado, es a los ciudadanos a quienes nos corresponde brindarle todo nuestro apoyo a quien hoy encabeza la esperanza renovada de devolvernos un país mejor.

No podemos soslayar entonces, explicó, el diagnóstico de nuestra abanderada respecto de la pérdida de valores, no podemos simplemente sentarnos a ver qué pasa. Debemos ser protagonistas del rescate de México y salir a las calles a llevar este mensaje de esperanza, debemos salir a convencer a millones de mexicanos de que la esperanza ahora es nuestra y es posible la renovación de nuestra Patria, porque no se trata solo de nosotros, se trata de nuestros hijos y nuestros nietos.

Un país gobernado por quien no entiende el valor de la vida y se burla de la desgracia, un país sometido por fuerzas criminales, un país en donde el gobierno federal miente, no lo merecen nuestras próximas generaciones y por tanto es importante que todos nos involucremos en salvar a México, expresó Carmelita Ricárdez.

En el PRI Oaxaca, finalizó, estamos convencidos y somos un ejército que multiplicará el mensaje de nuestra precandidata y recorrerá todos los rincones del estado porque no solo estamos involucrados, sino también estamos comprometidos con llevar a Xóchitl Gálvez al triunfo con el trabajo de todos los priistas.

