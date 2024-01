Xóchitl Gálvez tiene lo fundamental para dirigir a México y brindar certeza a los mexicanos: Alejandro Moreno (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de enero. Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, tiene lo fundamental para dirigir a México, brindarle certeza y dar confianza a los mexicanos, porque es una mujer auténtica, genuina.

“Es una mujer sencilla, que escucha, pero sobre todo, que se identifica con los millones de familias que hoy tenemos, que sabemos que México no va bien, que es criminal, que es una vergüenza que hoy el país esté en los temas de seguridad como está”, aseguró en los “Diálogos con población indígena”, en esta ciudad.

El dirigente nacional del tricolor señaló que en el 60% de los municipios de la República no se puede transitar, e indicó que se han registrado más de 160 mil homicidios en lo que va del actual gobierno federal.

El líder nacional del tricolor expuso que “tenemos que ser promotores de una mujer que inspira confianza, que da confianza. Xóchitl Gálvez es una mujer que no sólo está recorriendo el país, que ha recorrido el país, que escucha a las mujeres y a los hombres de México”.

Puntualizó que lo más preciado que tiene una mexicana o un mexicano es la familia, los hijos. “Yo he aprendido a conocer a Xóchitl, y le he dicho que si yo tuviera que ausentarme y dejarle mis hijos a alguien, los dejaría con Xóchitl Gálvez, y no tengan duda”, dijo.

Lo anterior, explicó, porque es una gente honesta, es una gente humana y es una gente que tiene claro lo que se tiene que hacer por este país

A quienes participaron en el Foro de las Voces de los Pueblos Originarios y Afromexicanos, el Presidente Alejandro Moreno les dijo que comparten de manera clara, contundente y firme “esa esencia de trabajar juntos por Oaxaca y por el pueblo de México”.

Aseguró que “cuentan con el apoyo total de esta coalición en el tema legislativo, para respaldar, con todo, la propuesta de reforma constitucional”, para que queden garantizados en la Constitución las acciones y los compromisos con los pueblos originarios y afromexicanos.

“La vamos a defender, la vamos a impulsar y será un tema de quien, sin duda, será la próxima Presidenta de México, Xóchitl Gálvez”, añadió el líder nacional del PRI, quien sostuvo que “lo que quieren no es sólo ser escuchados, es que haya soluciones, hechos y no palabras”, para que los derechos de las minorías estén en una agenda legislativa y sean política pública del próximo Gobierno de la República.

El Presidente Alejandro Moreno sostuvo que “es inadmisible que en estados como Oaxaca y Chiapas, donde está el orgullo de la raíz mexicana, no haya un solo peso para promover la cultura, las tradiciones, para generar los incentivos para garantizar que se respete a las mujeres y los hombres de los pueblos originarios y afromexicanos”.

