Xóchitl Gálvez pide a Zaldívar que deje de “inventar historias” y rinda cuentas (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de abril. La candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, rechazó las acusaciones de Arturo Zaldívar de que se alió con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para investigarlo y afectar la campaña de la morenista Claudia Sheinbaum.

Entrevistada luego de participar en un foro de la Canacintra, Gálvez Ruiz aseguró que no ha tenido ningún contacto con la ministra Piña, por lo que pidió al extitular del máximo tribunal que deje de mentir.

“Que no invente historias Arturo Zaldívar y que rinda cuentas, punto. Nada más que yo no tengo nada que ver en la historia, no he intercambiado un punto de vista con Norma Piña desde que es ministra de la Corte, ni siquiera la he visto, así es que deje de mentir igual que su candidata”, expresó.

La candidata opositora negó que la ministra Norma Piña utilice al Poder Judicial para sacar provecho en el proceso electoral, como afirma Zaldívar Lelo de Larrea.

“Creo que el qué uso a la Corte es él”, respondió.

El Universal

