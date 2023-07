Xóchitl Gálvez: “enfrentaré a AMLO como jefe de campaña” (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de julio. Voy a conquistar hasta el corazón de los de Morena; le contestaré al Presidente cuando le tenga que contestar, afirma

Hacer pública su aspiración por la Presidencia de la República le ha traído un enorme acompañamiento de los ciudadanos, lo que la hace sentir como un roble y estar segura de que conquistará hasta el corazón de los simpatizantes de Morena, porque están cansados de la polarización, señaló Xóchitl Gálvez Ruiz.

En entrevista en Con los de Casa, con los colaboradores Maite Azuela y Juan Pablo Becerra-Acosta, moderados por David Aponte, director general Editorial de EL UNIVERSAL, refirió que enfrentará al presidente Andrés Manuel López Obrador como jefe de campaña, y a los gobernadores, cuestión que “no está fácil, pero tampoco está imposible”.

Dijo que las descalificaciones del titular del Ejecutivo han venido desde una visión machista y representan violencia política en cuestión de género, por lo que espera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tome cartas en el asunto.

En ese sentido, afirmó que la oposición debe dejar de lado la agenda polarizante del gobierno federal, y centrarse en cómo solucionar los problemas que aquejan a la población del país, entre los que se encuentran la inseguridad, la falta de agua o el desabasto de medicamentos, por mencionar algunos.

También acusó que los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y sus aliados, además de tener el apoyo desde Palacio Nacional, son financiados por los contratistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya. “Ve nada más la cantidad de espectaculares, la cantidad de bardas, la cantidad de dinero”, apuntó.

Ha sido una candidatura que ha entusiasmado a la oposición.

—Qué increíble lo que pasó en un mes en mi vida, todavía hace un mes yo pensaba que realmente mi destino era la Ciudad de México, y ahora estoy inmersa ya en este proceso para presidir este Frente Amplio por México.

¿Sigues viendo la posibilidad de la Presidencia tan lejana, como tan cercana veías la Ciudad de México?

—Yo siempre he creído que en una contienda política puede pasar todo, en Hidalgo nadie me daba una posibilidad de ganar, yo gané esa elección de Hidalgo. Empecé en seis puntos, en situación muy similar a ésta, una alianza opositora, y acabé en más de 40 puntos, muy pegada al entonces PRI.

Lo que realmente me convenció fue que yo no iba a poder quedar en paz con mi conciencia sabiendo que había una posibilidad y que no lo intentara. Y dije: a ver, ¿qué pierdo intentándolo? Finalmente, si no crezco en la interna, pues me regreso a la ciudad, finalmente no tenía nada que perder, y sí mucho que ganar.

Realmente, las corcholatas de Morena son las que traen los millones, son las que traen a la oligarquía, a los contratistas de Dos Bocas, los contratistas de CFE, a los contratistas del Tren Maya, porque ve nada más la cantidad de espectaculares, la cantidad de bardas, la cantidad de dinero. Tú ve lo que yo traigo, y lo que dice Facebook que he gastado, eso es lo que he gastado.

¿Cómo se siente después de estos primeros días? ¿Y cómo siente a sus contrincantes?

—Yo no sé si ya me cayó el 20. Sí duermo menos, no sólo porque tengo menos tiempo para dormir, sino porque sí me despierto un poco angustiada en la mañana. Me siento tranquila, que el mayor ataque a mi persona sea que tal o cual hombre me puso aquí.

El Presidente suele hacer eso, él sabe que no soy conservadora, él sabe que me invitó a su gabinete en 2017, a través de Claudia y de su hijo Andy, y en ese entonces no pensaba que yo pertenecía a la oligarquía. Me siento tranquila, porque las descalificaciones han venido desde una visión machista.

¿Y cómo veo a mis contrincantes? Tengo un enorme cariño por Santiago Creel, porque finalmente él me invita a venir a la Miguel Hidalgo; tengo un respeto por Beatriz Paredes, enorme, yo la veía hacia arriba como política, siempre. Por De la Madrid, hemos platicado en varias ocasiones, y yo sí creo que va a ser una contienda limpia. Creo que no voy a tener ningún problema para las firmas; ya tengo 80 mil voluntarios en mi página de internet para recolectar firmas, o sea, con dos firmas por persona; aquellos que decían que iba a costar una millonada y que se requerían 20 millones de pesos para las firmas, de entrada, les digo, no voy a gastar.

En la contienda interna, como no pertenece a la partidocracia, ¿cree que haya mayor ventaja para Creel?

—Santiago es un panista de cepa, tiene un enorme cariño, lo acompañaron 30 diputados federales, a mí sólo me acompañó uno, Rommel [Pacheco], no quise llamarle a nadie para no presionarlos, para no hacerlos sentirse comprometidos, yo podía haber llegado a registrarme sola, sin ningún problema.

Tengo que decirte que he recibido un respaldo de los panistas, impresionante, yo no lo voy a hacer público, no quiero confrontar, pero mi WhatsApp recibe entre 400 y 500 mensajes diarios de panistas diciéndome: “Vamos contigo, te ayudamos”.

Si Santiago es el vencedor, yo no tengo ningún problema de levantarle la mano, y si yo gano esta contienda, me parece que Santiago va a hacer exactamente lo mismo, o si Enrique de la Madrid o Beatriz [Paredes].

¿Cuál sería la agenda de Xóchitl Gálvez, y qué tanto se dejaría en manos de José Ángel Gurría?

—Yo tendría que sentarme con él, pero sí creo, ya una vez encabezando este Frente, si yo fuera la elegida, para mí sí tendría yo que hacer un replanteamiento, primero con una agenda ambiental muy agresiva, con una agenda de reducción de desigualdad muy agresiva.

No me puede volver a pasar lo que me pasaba en el gabinete de Fox, en la discusión con el secretario de Hacienda, que me cuestionaba beneficio-costo en obras que era imposible hacer un análisis de beneficio-costo, sino que eran un tema de justicia social.

Creo que hay cosas que sí hay que estudiar, si realmente son las que van a la reducción de la desigualdad, y por supuesto, yo digo, están bien los programas sociales, pero el tema de medicamentos, el tema de cuidados de salud en general, el tema de la infraestructura.

Cuando te invitó Claudia Sheinbaum y uno de los hijos del Presidente, ¿qué te propusieron y por qué decidiste no participar?

—Me proponían el Senado o alguna cartera en el gabinete. Yo supongo que podría ser el tema social, el tema indígena, no sé, no me especificó qué cartera y cómo.

Yo tuve una experiencia con el Presidente actual, en 2003 o 2004, que vino el relator de Naciones Unidas, en ese entonces era Rodolfo Stavenhagen, yo era la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y tuvimos una cita en Palacio Nacional con Andrés Manuel, y el relator le hizo saber algunos hallazgos que había encontrado en la Ciudad de México sobre la población indígena, la situación de los indígenas migrantes, la situación de los ambulantes, de los triquis, especialmente varios temas de desigualdad en acceso a la vivienda.

Y yo lo recuerdo, y eso me quedó muy grabado: que el Presidente no aceptó ninguna. Me sorprendió muchísimo esa negación del entonces jefe de Gobierno, y entendí que difícilmente iba a aceptar alguna sugerencia, y no me equivoqué.

¿Por qué se le está acusando de pertenecer a la oligarquía?

—Porque es la única manera en la que me pueden atacar, porque tengo toda mi vida dedicándome a la agenda social. Yo empecé a los 14 años, cansada de un cacique en Tepantepec, con Felipe Contreras que nos tenía fregados. Desde muy joven empecé con esa lucha social, después me vine a la Ciudad, migré a los pocos años y llegué a la Facultad de Ingeniería. Luego ya con la beca aprendí a programar y conseguí un mejor empleo, después puse mi empresa, yo misma, vendiendo mi coche, todo eso habla de una mujer que se hizo a base de trabajo.

Entonces, yo no llegué a Fox por pertenecer a un partido político, yo llegué por un trabajo al lado de las comunidades indígenas. Después soy candidata en Hidalgo y pierdo por falta de dinero, ¿dónde estaba la oligarquía? ¿Por qué no me dio lana? O sea, no tuve ni siquiera la posibilidad de cuidar mis casillas y perdí por tres puntos.

Entonces soy jefa delegacional y demuelo más de 15 inmuebles, de muchos empresarios que violaban la ley, y no hay un escándalo de corrupción en mi vida. Nunca he recibido un peso de la corrupción. Simple y sencillamente, el Presidente es incapaz de reconocer la trayectoria.

¿En algún momento el liderazgo de Xóchitl Gálvez va a jugar algún papel dentro de la alianza para definir a los cuadros del Congreso?

—Creo, y lo he platicado con los presidentes de los partidos, de la necesidad de que las 300 diputaciones federales sean encabezadas por las personas que tengan el mejor posicionamiento, pero también una trayectoria limpia. Va a llegar un momento en que voy a dejar de hablar del Presidente, no me va a importar lo que diga, pero yo sí tenía que contestarle, y creo que le voy a contestar cuando le tenga que contestar.

Ojalá el Tribunal Electoral hiciera algo, porque eso que está haciendo el Presidente, nunca me ha gustado victimizarme, pero la violencia política es cuando tú quieres evitar que una persona llegue a un cargo, y eso es lo que está intentando hacer el Presidente, y claro que eso es violencia política en cuestión de género, ¿por qué no lo hace con otros candidatos u otros aspirantes?

¿Se siente fuerte y capaz para sacar a Morena de Palacio Nacional?

—El tema aquí es que voy a estar enfrentando a gobernadores que van a hacer uso de recurso público, y voy a enfrentar a un Presidente que va a ser el jefe de campaña, no está fácil, pero tampoco está imposible. Me siento como un roble, siento que mi cuerpo es un roble, además soy una mujer que no es flaquita, soy una mujer llenita y eso me ayuda a plantarme bien en el escenario.

Y más que centrarnos en agendas que nos polaricen, hay que centrarnos en resolver los problemas que a la gente le aquejan, y dejemos el debate polarizante, porque hasta los de Morena estoy segura que les voy a conquistar el corazón, porque ellos mismos están cansados de esta polarización.

Y les voy a precisar todos los días los gastos que haga, quién puso a cada cosa, para que haya una transparencia absoluta en el dinero que se va a emplear en este proceso; tengan la certeza que voy a ser absolutamente transparente, para que no haya dudas, no van a ver un espectacular mío, de entrada, se los digo.

