Xóchitl Gálvez en NL: “Vamos a hacer lo que Tigres: le vamos a dar la vuelta” (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de julio. Al recordar el resultado de la última final del futbol mexicano donde los Tigres de la UANL le dieron la vuelta a las Chivas para lograr el campeonato, Xóchitl Gálvez, aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, declaró que no la va a cruzazulear y que le dará la vuelta a Morena.

En entrevista con la licenciada María Julia Lafuente para Telediario Mediodía, adelantó que si en el Frente Amplio por México alinean bien a sus jugadores y logran emocionar a la gente, harán lo que hicieron los Tigres.

“No la debo de cruzazulear, una vez que sea la coordinadora del Frente voy con todo, no hay un personaje de todos los que están en el Frente que conozca más este país que tu servidora.

“Yo le he trabajado hasta lo más profundo… conozco la parte profunda de México de los que menos tienen. Coincido con el Presidente de que primero (deben de ser) los pobres en salir adelante.

“Te la voy a poner en términos futboleros: éstos creen que van ganando 2 a 0, estos de Morena, porque ganaron el Estado de México se sienten muy chingones; si acá alineamos bien, emocionamos, llenamos la afición, vamos a hacer lo que hicieron los Tigres: les vamos a dar la vuelta”, dijo.

¿Vas a aprovechar esta vuelta para hablar con Samuel García, con Luis Donaldo Colosio, convencerlos de que se sumen a la oposición de cara al 2024?

Yo creo que despacito, despacio y nos amanecemos. Yo tengo que ver si realmente esto crece. Es increíble la manera que en el Parque Fundidora me recibieron.

Dice el Presidente que es un globo que inflaron, yo creo que no, yo creo que esto trae con qué porque trae una historia, trae un trabajo, no he sido bandida, soy una mujer entrona.

Yo creo que aquí cabemos todos, necesitamos acabar con el odio, la polarización. Lo que tenemos que pensar es qué tenemos que hacer. Resolver la salud, ¿Samuel quiere que resolvamos la salud? Órale; ¿Samuel quiere que resolvamos el tema del agua?, Órale; ¿Samuel quiere que venga más dinero para Nuevo León?, Órale; ¿Samuel quiere que haya dinero para el transporte público?, Órale.

Yo conozco a Samuel, fue mi compañero como senador, le tengo un gran aprecio; a Luis Donaldo muchísimo más todavía porque nos conocemos. Yo creo que llegado el momento hay que platicar.

Colosio dijo que a ese Frente opositor le sobra el PRI y le falta MC ¿Coincides?

Yo creo que no sobra nadie, aquí todo suma, no hay persona que haya tenido mayor afrenta con el PRI que yo en Hidalgo que me partieron. Yo le di la vuelta a esa página porque creo que hoy lo que necesitamos es resolver los problemas de los mexicanos. Yo he dicho que no rateros… si nos ponemos de acuerdo en gente capaz, brillante, en cómo resolver los problemas, yo creo que cabemos todos. El PRI tiene lo suyo, hay que ir con los buenos priístas.

¿Quién está detrás de Xóchitl Gálvez?

Está una historia, haber vendido gelatinas a los ocho años; haber salido adelante de un papá violento, alcohólico; haberme animado a irme a la ciudad a vivir en un cuarto de lámina, estudiar ingeniería, montar mi propia empresa con 40 mil pesos en la bolsa; haber puesto una fundación que, por ciento, trabajó en Nuevo León en las zonas marginadas para ayudar a los niños que sufrían de desnutrición.

Dicen que Vicente Fox está detrás de tu campaña y que él la está manejando ¿Es verdad?

Absolutamente falso, lo que trae es el Twitter, que por cierto hay que quitárselo, el día que fui al derecho de réplica me dijo: ‘¡Oye, te acompaño!’. Le dije: ‘¡No, a ver, yo no necesito un hombre al lado!’. Yo puedo solita con el Presidente.

Todos veíamos en Xóchitl Gálvez que iba para el Gobierno de la Ciudad de México.

Absolutamente, tienes toda la razón, yo iba a ser la próxima jefa de Gobierno, tenía todo para ser la próxima jefa de Gobierno, los puntos en las encuestas, los puntos contra los de Morena, un plan de qué hacer con la ciudad, y de repente cuando 50 mil personas me escribieron en una página para pedirme que yo fuera candidata a la Presidencia de la República, ciudadanos que me decían: ‘¡Ándale Xochitl! ¡Xochitl va!’.

Yo tomé la decisión de renunciar a esto (la Jefatura de la Ciudad de México) que se veía bastante seguro, para iniciar un recorrido por amor a este país.

¿Por qué no se caen bien tú y el Presidente?

Yo con el Presidente, cuando era jefe de Gobierno, le ayudé a electrificar comunidades indígenas. Él me habló desde el teléfono rojo siendo jefe de Gobierno, no era gobernador de Tabasco y yo le ayudé porque era mi obligación; después lo recibí en mi tierra, allá en Hidalgo, lo recibí cuando era candidato a Presidente de la República y Fox me regañó… Después lo defendí en el desafuero.

Creo que se enojó cuando no acepté irme a su Gobierno, a mí me invitó a ser senadora en 2017 por Morena, su hijo Andrés fue a mi casa para pedírmelo y yo dije que no, no sé si ese es el coraje.

¿Crees que México está listo para votar por una mujer presidenta? ¿No nos percibes todavía como un país machista?

No, hay algunos machistas, hay varios, pero yo creo que la gente lo que está esperando son mujeres preparadas, mujeres entronas, mujeres independientes, mujeres con fuerza, mujeres sinceras, y yo creo que sí (está México preparado para votar por una mujer).

Vamos a suponer como tú aseguras que el Presidente te va a entregar la banda presidencial. ¿Tú me juras aquí y ahora que ese eventual gobierno no sería de compadres?

Te lo juro, no podemos regresar a ser lo mismo.

¿No habrá hermanos incómodos?

Mira, sí hay alguno, yo tengo una hermana que tiene 11 años en la cárcel. Yo no sé si es culpable o inocente, eso lo decidirá un juez. Está en el Catálogo Nacional de Víctimas de Tortura… He sido una mujer derecha que no he tocado la puerta de ningún político para que salga, en ese sentido soy la mujer más dura con mi propia familia.

¿Qué opinión tienes de las corcholatas de Morena?

Prefiero las aguas frescas, pero mira, si ya nos vamos a ir por una corcholata todos merecen respeto, en especial Claudia. La conozco, llegamos a tener cierta cercanía y si es ella, me gustaría.

Información de:https://www.milenio.com/politica/xochitl-galvez-vamos-a-hacer-lo-que-tigres-le-vamos-a-dar-la-vuelta

