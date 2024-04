Xóchitl Gálvez desafía a AMLO tras denuncia de Morena en su contra: “Aquí lo espero, no le tengo miedo” (16:00 h)

Ciudad de México, 19 de abril. “Amenazan con meterme a la cárcel, le digo al presidente: Aquí lo espero, yo no le tengo miedo”, afirmó Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, en respuesta a la denuncia que presentó Morena ante la Función Pública y la Contraloría en su contra por los delitos de falsedad en declaración, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Durante su participación en la 87 convención bancaria que se celebra en Acapulco, Guerrero, Gálvez insistió en que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el jefe de campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, “es una presión brutal, yo sé lo que estoy enfrentando al poder, al estado”, aseveró ante los participantes a su ponencia.

Por otra parte, el moderador Leonardo Curzio cuestionó a la candidata opositora sobre si ya estaba todo organizado para el siguiente debate presidencial.

“En el pasado, me hicieron 10 preguntas a mí, cuatro intervenciones a mí y cero a la señora (Sheinbaum). Ya quedó arreglado de que si hay trancazos. Lo ideal sería que me pusieran, tu aquí, ella allá y yo acá, en chinga. Pero me tiene miedo”, respondió Gálvez.

Ante el contexto de inseguridad que se vive en el país, Gálvez advirtió que no hay condiciones para votar el próximo 2 de junio, y aprovechó para recordar los asesinatos a candidatos que han sucedido en la contienda electoral.

“No hay condiciones para votar en paz, aquí en Guerrero han matado 28 candidatos a alcaldes, y regidores, es la elección más violenta en muchos años, lo sabe el gobierno y simplemente se hace tarugo, el gobierno se ha coludido con la delincuencia organizada”, lamentó Gálvez.

Por otro lado, Gálvez aseguró que México atraviesa por su escenario internacional más favorable “en una generación”, por lo que pidió a los banqueros en el país no desaprovechar la oportunidad de impulsar la economía nacional y atraer más inversión extranjera.

Señaló que este escenario prometedor se da en medio de una combinación entre el auge demográfico y el fenómeno de la relocalización de las empresas o nearshoring, lo que permitirá “generar empleos bien pagados”.

Con información de EFE/Latinus

