Xóchitl Gálvez denuncia ante el INE el presunto intento del gobierno de desviar 30 mdp de Notimex para la campaña de Sheinbaum (11:15 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de enero. La precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, denunció ante el INE al presidente Andrés Manuel López Obrador, a Morena y su precandidata Claudia Sheinbaum, por presuntamente solicitar hasta 30 millones de pesos a la exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez, para la campaña presidencial de ese partido.

“(La denuncia es contra) obviamente los partidos, Claudia Sheinbaum, el presidente de la República, todos ellos están en esta denuncia, porque el presidente ha dicho y ha exculpado ya a la señora Sheinbaum de estos actos ilícitos, y lo claro que Morena y sus aliados son unos corruptos, no cambiaron, están usando dinero público (…) La propia declaración de la extitular de Notimex, como ella dijera: ‘Estas cosas no se enteran’, pero ella tiene una serie de evidencias de toda la negociación. (…) Ahora resulta que yo he gastado más que la señora, yo sí declaró lo que gasto y va a ser una cuenta transparente, ella nunca va a declarar de estos cochupos que hay como los de Notimex, y yo sí le creo a Sanjuana Martinez”, afirmó.

Acompañada de los representantes del PAN y del PRD ante el INE, Xóchitl Gálvez dijo confiar en que la autoridad electoral investigará y sancionará en su momento el presunto desvío de recursos destinados a las indemnizaciones a trabajadores de Notimex.

“La tiene que hacer porque además hay evidencia de parte de Sanjuana de cómo se dio este dinero hacia la campaña de Claudia”, dijo.

Vine al INE a solicitar que se investiguen los presuntos delitos electorales por el desvío de recursos públicos de Notimex a la precampaña de Claudia Sheinbaum.

