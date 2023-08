Xóchitl Gálvez celebra resolución sobre declaraciones de AMLO: “Qué bueno que le dejó claro que es violencia política” (15:30 h)

“El presidente no entiende qué es violencia política de género porque él pertenece a una generación en el patriarcado, del machismo y él cree que por poner mujeres en el gabinete ya no es, pero al referirse a una mujer diciendo que soy pelele, que estoy al servicio del poder, es no reconocer mi trayectoria, mi origen, mi trabajo y mi esfuerzo para estar aquí, entonces, creo que hay que prepararnos si el presidente sigue violentando y participando en la elección”.