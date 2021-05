Wuhan se olvida del COVID-19 y realiza concierto con miles de personas sin cubrebocas (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de mayo. En Wuhan, China, celebraron un macrofestival de música con miles de jóvenes sin cubrebocas, ni distancia de seguridad, el aforo del Strawberry fue reducido.

Los asistentes disfrutaron, cantaron y gritaron con su grupo favorito, sin el uso del cubrebocas.

Miles de personas disfrutaron del Festival Strawberry en Wuhan, la ciudad china donde se detectó por primera vez el coronavirus que causa la COVID-19.

Es el festival de música al aire libre más grande del país y comenzó este sábado, 1 de mayo de 2021, tras cancelaciones y retrasos el año pasado por la pandemia.

Hemos hecho muchos esfuerzos y pagamos un gran precio para acabar con el virus. Por eso estoy muy contento”, comentó Gao Yuchen un estudiante de 23 años.

Esta edición llegó con restricciones de aforo. Pero que dejó imágenes sorprendentes como éstas.

Thousands of people attended the Strawberry Music Festival in Wuhan, China. The festival made its return in the city where COVID-19 first emerged, after it was forced to go online last year https://t.co/OcSkdDEw5O pic.twitter.com/MFtB1J0ohg

