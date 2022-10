Windows le dice adiós a Microsoft Office, ¿qué pasará con Word, Excel y Power Point? (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de octubre. Desde hace 31 años, la herramienta indispensable para uso personal, escolar y laboral es Microsoft Office Specialist (MOS). Sin embargo, hoy le dicen “adiós” para jubilarlo y abrirle paso a la paquetería profesional Microsoft 365. Esta contiene un conjunto de programas cuya cuota es a través de una suscripción anual. De igual forma, existe un versión de pago único, pero ésta solo incluye los clásicos Word, Excel y Power Point sin oportunidad de actualizar el software o de aprovechar la versión premium de las demás aplicaciones.

Bill Gates quería llamar al sistema operativo “Interface Manager”. Pero el departamento de marketing sugirió que Windows era mejor. Desde entonces así se le quedó el nombre. FOTO: Microsoft

¿Qué es Microsoft 365?

Lo primero es marcar la diferencia con su antecesor Office 2021. Este se vende a través de un pago único para conseguir las típicas herramientas de trabajo diarias. Su uso está disponible solo para PC y Mac. En esta no hay actualizaciones y si deseas acceder a la siguiente versión, deberás pagar nuevamente un aproximado de dos mil 599 pesos. Por su parte, Microsoft 365 es una suscripción de por vida que incluye las últimas versiones, las aplicaciones de escritorio, almacenamiento online y sincronización de documentos para que el usuario trabaje desde cualquier dispositivo o lugar.

Además incluye las aplicaciones de: Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Editor, Microsoft Defender1,2; Clipchamp4, 6TB en OneDrive, Microsoft Family Safety, Outlook, Microsoft Teams, OneNote, Access, Publisher, Microsoft Forms y Skype. Su costo va desde desde los mil 299 pesos anuales y tiene versiones de uso personal, familiar y empresarial. Se puede usar en PC, Mac, tableta y también en teléfonos celulares de última generación.

Esto cambiará

A partir de noviembre de este año, office.com se convertirá en Microsoft 365. La renovación incluirá un cambio de logo, una nueva interfaz o apariencia, además de añadir más y mejores funciones para sus programas. Luego le seguirán la aplicación móvil y su paquetería para Windows, los cuales verán reflejados estos cambios para enero del 2023. Así que, todos los que usen esta herramienta indispensable para trabajo, escuela o uso personal, gozarán de esta actualización.

Existe una tradición muy dulce en Microsoft. En cada aniversario llevan M&M’s para compartir. La cantidad depende del tiempo laborado en la empresa. FOTO: Microsoft

Y si tengo la versión permanente en mi Mac o PC, ¿necesito hacer algo?

La respuesta corta es no. Microsoft aseguró que no habrá ningún impacto en cuentas, perfiles o suscripciones existentes. Asimismo, los archivos no se verán afectados por esta actualización. La aplicación por sí sola llegará a su última versión y sabrás que fue así porque cambiará automáticamente su nombre e ícono distintivo. Sólo debes permanecer atento a las modificaciones a partir de noviembre de este año y hasta enero del 2023.

La aplicación de Microsoft 365

Una vez lanzada, la nueva aplicación ésta estará disponible en la web en microsoft365.com, en Windows a través de Microsoft Store y en dispositivos móviles en los proveedores oficiales como: Google Play y Apple App Store. Hay perfiles para casa, negocios, empresas y el ámbito educativo. En esos cuatro, existen suscripciones personales y grupales, las cuales varían de precio y prometen brindar todas las funciones premium que el paquete insignia de la marca tiene para ofrecer.

Cuando Microsoft trabaja en nuevos proyectos, utiliza nombres en clave. Algunos ejemplos son “Vienna”, “Lone Star” y “Longhorn”. FOTO: Microsoft

¿Qué hay de nuevo en la aplicación Microsoft 365?

Nuevos tipos de creación de contenido y plantillas: “Create” es el apartado donde Microsoft te muestra plantillas en blanco o con información recomendada para un trabajo eficaz, lanzará el próximo año más ejemplos para los suscriptores.

de creación de contenido y “Create” es el apartado donde te muestra plantillas en blanco o con información recomendada para un trabajo eficaz, lanzará el próximo año para los Nuevo módulo de aplicaciones: con esta función podrás fijar las herramientas más utilizadas o requeridas de Microsoft 365.

de con esta función podrás las más o requeridas de Insignia de bienvenida: permite ver el estado de suscripción y realizar un seguimiento del uso del almacenamiento en la nube en el OneDrive.

permite el de y realizar un del uso del en la nube en el Mi contenido: esta era una característica para clientes comerciales, ahora ya también estará disponible para uso personal. Consiste en tener una ubicación central para ver y acceder a todo el contenido elaborado.

ahora ya también estará disponible para Consiste en tener una para y a todo el Feed: los documentos más relevantes aparecerán a través de una interfaz fácil de digerir para simplificar el flujo de trabajo. Se organizará por autor, tipo y título del escrito.

más relevantes aparecerán a través de una de para el flujo de trabajo. Se organizará y Etiquetado: es una nueva forma de agrupar y organizar los documentos para así personalizar la búsqueda cuando se almacene en la nube.

Microsoft no vende software. A lo largo de los años sólo ha vendido licencias. Significa que nunca eres dueño del programa adquirido. FOTO: Microsoft

EL Heraldo de México/Fotos:Microsoft

