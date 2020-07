William Arroyo representará a México en el “Pomsae Live Virtual Test Event 2020” (21:06 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de julio. Con la finalidad de mantener el ritmo competitivo y seguir perfeccionado su técnica, el domingo 26 de julio el taekwondoín oaxaqueño William de Jesús Arroyo, formará parte del torneo virtual panamericano “Pomsae Live Virtual Test Event 2020”, el cual contará con grandes exponentes internacionales.

El atleta juvenil oaxaqueño tendrá su participación en la competencia virtual a partir de las 10:00 de la mañana del domingo 26 de julio, así fue compartido en las redes sociales del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, incluso en dicha página de Facebook se dieron a conocer las ligas de las páginas que tendrán la conexión en línea.

La competencia inició el sábado 25 de julio y será al día siguiente el turno del representante estatal, quien tendrá en el grupo de rondas preliminares, a competidores juveniles de Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Canadá, Perú, Brasil y Venezuela.

El 2nd Wtpa Pomsae Test Event contará con la participación de más de 20 países de América, con un promedio de 150 atletas en las categorías: cadete, junior, sub 30 y sub 40 tanto de la rama femenil como varonil. Se trata de un evento virtual y con características específicas, el primero en realizar en una misma competición eliminación por cortes para las divisiones cadete junior y eliminación sencilla para las divisiones sub 30 y sub 40, acorde a las normas de la Federación Mundial.

William de Jesús Arroyo es el máximo exponente oaxaqueño en la modalidad de Poomsae, dicha especialidad busca mediante ejecuciones, representar ataques y defensas en un orden concreto o en una secuencia de movimientos. La agilidad y fortaleza de William Arroyo le han permitido dominar técnicas muy vistosas y con una gran calidad técnica.

