‘Vulgar, impresentable, narco, usurpador’: los calificativos en Perú contra AMLO (19:00 h)

Perú, 24 de mayo

Congresistas de la Comisión de Relaciones Exteriores delcalificaron como “” al presidente Andrés Manuel López Obrador . Esto al declararlo como una persona non grata ante las críticas que ha lanzado contra Dina Boluarte y al no cederle la presidencia de la Alianza del Pacifico.

El Congreso de Perú aprobó la moción que rechaza las declaraciones de AMLO. La presidenta de la Comisión, María del Carmen Alva, señaló que se trata de una violación de principio internacional de no injerencia.

El congresista Juan Carlos Martin Lizarzaburu señaló que López Obrador se siente el dueño de la Alianza del Pacífico y que está cometiendo un acto inmoral, al tiempo que atenta contra la democracia en Perú, “aquí no ha habido actos subversivos… esto lo hemos visto todos. La labor de nuestra canciller es motivo de orgullo…humillada con un presidente vulgar con nominaciones impresentables de ministros… y una vez más me pongo de pie por la labor que está haciendo la cancillería”.

“El presidente de México no solamente ataca al Perú, o a la presidenta Boluarte… también simpatiza, por ejemplo, con narcotraficantes de su país… el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su partido que se llama Morena… simpatizan más con los narcotraficantes que con sus propios ciudadanos. Se recuerda siempre que en el año 2018, dijo que para los traficantes habrá abrazos y no balazos”, señaló el legislador Ernesto Bustamante.

“AMLO… ha declarado la guerra realmente contra académicos, escritores, artistas, líderes sociales y ciudadanos en general… y agrede con furia a quienes piensan de manera diversa a él. Lo que hace contra nuestro país es una gota en el océano de barbaridades que hace este señor”, agregó.

Señaló que todos los ataques de AMLO y Morena demuestran que tiene otros intereses en ese país van más allá, pues dijo que quiere interferir en los procesos electorales de México; recordó que perdieron varias alcaldías en 2021 y hasta la liberación de Ovidio Guzman.

En tanto, la congresista Kira Alcarraz aseguró que ningún “hijo de vecino” les diga lo que deben hacer; “lamentablemente están acostumbrados a interferir en las decisiones políticas del Perú, nosotros sabemos que hacemos y que no, y no nos va venir a decir un hijo de vecino, que encima es un impresentable; y que encima habla de democracia, pero de qué democracia estamos hablando si no acepta que la Alianza del Pacífico ya se la quitaron y no la presidente de Perú dijo quiero que me la den”.

“Habla ahora de usurpador, no quiere entregar el cargo justamente de la presidencia ahora el usurpador viene a ser él. Lo que él califica de democracia y de usurpación es lo que él está haciendo”, añadió la legisladora durante la discusión.