Vuelven a quedarse sin energía eléctrica pueblos de la Sierra Mixe-Zapoteca (20:50 h)

Edwin Meneses

Santo Domingo Chihuitán, Oax. 3 de febrero. Comunidades de la Sierra Mixe Zapoteca volvieron a quedarse sin energía eléctrica, luego de que este martes se registrara una nueva suspensión del servicio que afecta a habitantes de Santo Domingo Chihuitán y poblaciones aledañas.

De acuerdo con testimonios de pobladores, no es la primera vez que ocurre una situación similar. El pasado sábado 31 de enero, el suministro eléctrico se interrumpió desde Santiago Laollaga y se extendió hacia distintas comunidades de la sierra, dejando a la población sin luz desde aproximadamente las 2 de la tarde, restableciéndose hasta las 10 de la noche.

Este martes, el problema se repitió nuevamente, afectando otra vez a Santo Domingo Chihuitán y a diversas zonas de la Sierra Mixe Zapoteca, sin que hasta el momento se informe oficialmente la causa de la falla ni el tiempo estimado para la reconexión del servicio.

Los habitantes señalaron que los constantes apagones afectan actividades básicas, comercios y servicios, además de generar incertidumbre, especialmente en comunidades donde la energía eléctrica es indispensable para el funcionamiento de sistemas de agua, comunicación y atención médica.

Finalmente, los pobladores expresaron su cansancio y molestia ante la falta de atención por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a quien acusan de no brindar soluciones definitivas a las afectaciones recurrentes, por lo que exigieron una respuesta inmediata y trabajos de mantenimiento que eviten nuevos cortes en el suministro.

