Vuelca tractocamión en la carretera costera 200; se registra rapiña (12:35 h)

Edwin Meneses

Huamelula, Oax. 21 de febrero. Un tractocamión volcó sobre la carretera federal 200, en el tramo Salina Cruz – Huatulco, a la altura de la población de El Coyul.

Tras la volcadura, se registraron actos de rapiña por parte de pobladores y personas que se encontraban cerca del lugar del accidente. En imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo varios individuos retiraban mercancía del camión, incluso colchones que formaban parte de la carga.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del conductor ni sobre la intervención de las autoridades.

Se recomienda a los automovilistas circular con precaución en la zona, ya que el percance podría generar afectaciones al tránsito.

