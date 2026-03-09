Vuelca camioneta sobre camellón central de la 190 frente a bodega Aurrera de Santa Rosa (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de marzo. Un accidente automovilístico sucedió esta tarde sobre la carretera federal 190 frente a bodega Aurrera de Santa Rosa Panzacola.

Tras perder el control de su unidad, el conductor se estampó contra un árbol sobre el camellón central para terminar volcado.

Afortunadamente no se reportan víctimas humanas que lamentar sólo daños materiales resultados del fuerte impacto.

Al lugar arribaron cuerpos de auxilio y rescate en apoyo del chofer de la camioneta Chevrolet color verde con placas de circulación NSH-7400, quien fue identificado como Yael de entre 25 a 30 años de edad.

Luego de impactarse contra el árbol derribó un poste de una luminaria dañando a un coche color rojo con placas TMW-627.B del estado de Oaxaca que circulaba en sentido contrario de la carretera.

Personal de Bomberos retiraron las ramas del árbol derribado y limpiaron los escombros de la carretera, mientras que elementos de la Policía Vial Estatal abanderaron la circulación.