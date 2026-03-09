Vuelca camioneta sobre camellón central de la 190 frente a bodega Aurrera de Santa Rosa (14:00 h)

2026/03/09  De Redacción ADN
0


Justicia Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Hieren a balazos a agente municipal de Amate Colorado, Putla (13:45 h)

 Saúl Salazar Huajuapan de León, Oax. 9 de marzo. Dos hombres resultaron lesionados con disparos de arma de fuego, por presuntos...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: