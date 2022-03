 Voto feminista ¡Mentiras que no cuajaron!: Alfredo Brena (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de marzo. El Partido Acción Nacional (PAN) designó a Naty Díaz como candidata a la gubernatura en la elección oaxaqueña de este 5 de junio y por su parte el partido Movimiento Ciudadano (MC) designó a Alejandra García Morlan. Estas dos acciones ¿perjudican o benefician al candidato mejor colocado que es Salomón Jara de Morena?

Independientemente de las simpatías o no por el movimiento feminista, vamos a analizar los argumentos que se han expuesto sobre todo en la inconformidad de Susana Harp por la candidatura de Salomón Jara en MORENA. Así qué, las candidatas del PAN y MC, ¿benefician o perjudican a Salomón en la elección?

Indudablemente que el feminismo comienza con las costureras de Nueva York en el siglo XIX, pero, la Fundación Rockefeller a finales del siglo XX inicia el patrocinio del movimiento feminista como lo conocemos actualmente. Y como se indica líneas arriba, independientemente de simpatías y filiaciones políticas, tenemos que considerar los antecedentes históricos de la humanidad.

Desde la aparición de la humanidad sobre la faz de la tierra y todo el tiempo que el hombre fue nómada, se vivió un matriarcado, simplemente por el hecho de que todos sabían quién era su mamá, paro nadie sabía quién era su padre. Cuando el hombre se hace sedentario es cuando aparece la propiedad privada, y es entonces cuando surge el patriarcado, porque la mujer deja el estatus comunal y pasa a ser de un solo hombre y es así como surge la familia. Esto lo escribe Federico Engels en su libro: El origen la familia, la propiedad privada y el estado. Pura antropología social.

Ahora bien, ¿por qué el feminismo ha pasado de ser un movimiento, a un grupo de presión política? Existe una razón, a nivel mundial hay más mujeres que hombres, porque además, son más longevas que el hombre. Y hablando en términos electorales también representan mayoría, y si a eso le sumamos que ha aumentado su participación política y electoral, simplemente, es una cantidad de votos que ningún partido está dispuesto a desperdiciar. Esa es la razón de la tolerancia a los desmanes de las marchas de las feministas.

En su inconformidad por la candidatura de Salomón Jara, Susana Harp argumentaba que Oaxaca quería que una mujer la gobernara, tomando esto por cierto, tendríamos que tanto Naty Díaz como Ale García Morlan, potencialmente casi estarían por ganar la elección del próximo 5 de julio aquí en Oaxaca. Pero resulta que no es así.

También decía Susana Harp, que ella era la poseedora de la simpatía oaxaqueña para el voto por la gubernatura, cosa que tampoco resultó ser cierta. Dado que de ser cierto que ella era poseedora de ese voto, simplemente hubiera emigrado a cualquier partido, que gustoso la hubiera postulado rumbo a la victoria. Entonces tenemos que ese voto nunca existió.

Pero entonces, ¿por qué eligieron mujer para ir a la contienda en el PAN y en MC?

El dirigente nacional de MC es Dante Delgado, un tipo muy inteligente y muy capaz, que tomó por bueno el argumento de Susanita de que Oaxaca quería que una mujer gobernara. Y tal vez pensó que Oaxaca podía ser otro Nuevo León, donde se hicieron de la gubernatura con Samuel García en la pasada elección federal de 2021. Pero parece que no le va a resultar la jugada con Ale García Morlan, porque Ale no tiene el punch de Samuel y porque el voto feminista no se ve por ningún lado. Amén de que se ve difícil que Ale le reste votos al PAN, partido del que se separó para ser candidata de MC.

Por su parte el PAN no tenía mucho que pensarle con su dirigente Naty Díaz, porque realmente más que buscar que una mujer fuera la candidata, se tenía que preponderar la unidad del partido, que con su voto duro, 12 por ciento, se va a la batalla con el PRD de aliado que suma un 3 por ciento a la votación del PAN.

Así las cosas tenemos que considerar y evaluar el daño que representa para Salomón la impugnación de Susanita, y qué va a pasar con el voto feminista que supuestamente la apoyaba. Porque ese voto, aunque sea pequeño, no va a ser ni de Naty ni de Ale.

En política siempre puede más el odio que el amor, así que las huestes que apoyaban a Susanita simplemente no van a votar por Salomón. Y ahí el daño podía ser mínimo. Pero la labor de zapa de Susanita con la impugnación, le causó un daño tremendo a la imagen de AMLO, de Mario Delgado dirigente nacional del partido, y por ende a la imagen de MORENA, que se va a transmitir en una caída de 10 a 15 puntos porcentuales del voto de MORENA aquí en Oaxaca.

Sin embargo, Salomón, a pesar de este “inconveniente”, todavía está muy lejos de sus más cercanos perseguidores. Las campañas serán del 3 de abril al 1º de junio (60 días), la oposición a MORENA se encuentra pulverizada, aunque hoy más cerca, y la posibilidad de alcanzarlo existe, aunque hoy sea poco probable. Así que sólo resta esperar algún acontecimiento que pueda impactar los momios o de lo contrario, MORENA y sus aliados se harán con la victoria.

¡Suerte! y hasta el próximo De Análisis Político.

