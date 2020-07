Visita de López Obrador de elogios, sin tocar la realidad: Marko Cortés (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de julio. El dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, afirmó que la visita de López Obrador al presidente de Estados Unidos Donald Trump se convirtió en un encuentro de elogios mutuos y se quedó sin tocar la realidad sobre el muro que divide a ambas naciones, migración, medio ambiente, tráfico de armas y de drogas, que son los temas torales en la relación bilateral. “Mucho menos hubo dignidad ni reclamo alguno por las expresiones y declaraciones del entonces candidato y hoy presidente de Estados Unidos en contra de las y los mexicanos”, añadió.

Cortés Mendoza señaló que el principal error del presidente mexicano en su visita a Estados Unidos fue no haberse reunido con los demócratas, cuyo voto fue crucial para la aprobación del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. “La visita se queda como un evento electoral, un acto de campaña a favor del presidente de Estados Unidos y no en una verdadera visita de Estado. El Congreso de ese país es fundamental en la relación bilateral y por tanto hubo una omisión diplomática importante, al no reunirse con la representación demócrata”,manifestó.

Marko Cortés Mendoza también dijo que López Obrador le quedó a deber un encuentro a las organizaciones de migrantes radicadas en ese país y que hoy enfrentan duras políticas, como la cancelación del programa para Dreamers o la separación de familias. Los migrantes tienen el derecho a ser escuchados y apoyados por su presidente, de modo que esa es otra de las omisiones de la visita.

Sin contar que no se habló de los temas más importantes como los efectos del deterioro del Estado de Derecho en México y su impacto en el comercio internacional, que inició con la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la cervecería de Mexicali, la cancelación de los contratos petroleros y los contratos en materia de energías limpias. Como tampoco se abordó sobre los programas comunes de medio ambiente ni de la necesidad de frenar el trasiego de armas hacia México y de drogas hacia Estados Unidos, que es la fuente más importante de la violencia que provoca la delincuencia organizada en territorio mexicano.

Finalmente, Cortés Mendoza dijo que a su regreso de Washington le corresponde al presidente asumir su responsabilidad moral frente a la epidemia del Covid-19, que ayer nuevamente estableció cifra récord de contagios. Una de las principales medidas que debe tomar es la destitución del subsecretario de salud y vocero de la pandemia o de lo contrario seguirá pagando los costos políticos de sus mentiras y desaciertos, concluyó.

