Violento robo a vivienda en la colonia Hidalgo Poniente de Salina Cruz (09:20 h)

Salina Cruz, Oax. 5 de septiembre. Un violento asalto se registró esta mañana en una casa habitación en el municipio de Salina Cruz, generando una rápida movilización policiaca en la colonia Hidalgo Poniente.

El hecho se registró cerca de las 9 de la mañana en una vivienda ubicada sobre la avenida Francisco I. Madero, contra esquina de la empresa Cometra, en una calle de terracería.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos desconocidos ingresaron por la fuerza a un domicilio identificado por su fachada color café y un portón blanco.

Los propietarios del inmueble denunciaron que los delincuentes sustrajeron diversos objetos de valor, aunque hasta el momento no se ha especificado el monto ni el tipo de bienes robados.

Vecinos de la zona señalaron haber escuchado ruidos y movimientos extraños durante el transcurso del día, pero fue hasta más tarde cuando se confirmó que se trataba de un robo.

Las autoridades ya se encuentran recabando testimonios y revisando posibles cámaras de seguridad cercanas para dar con los responsables.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas.

