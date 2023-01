Violencia contra la mujer: La encarcelan por no invitar a autoridades a comida de la “América” en San Miguel Albarradas (14:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 1 de enero. “Mi delito no fue muy grave, mi único delito fue que no avisé a las autoridades a ir a comer a casa de la señorita América”, señala mujer encarcelada en la comunidad de San Miguel Albarradas, perteneciente al municipio de San Pablo Villa de Mitla.

Por esta falta a los “usos y costumbres” de la agencia municipal, la señora Josefina Martínez Ramírez, le fue impuesta una multa por la cantidad de 2 mil pesos pero al no contar con ese recurso el 29 de diciembre previo a finalizar el año fue llevada a cárcel municipal.

A través de un video circulado en las redes, detrás de los barrotes de los separos, la afligida mujer relata cómo sucedieron los hechos el pasado 16 de septiembre de 2022, “Les pido ayuda, mi delito no fue muy grave, mi delito fue no avisar a la autoridad para que fuera a comer a la casa de la América el día 16 de septiembre”.

“El director de la escuela -Genaro- habló por el micrófono, y dijo, todos los presentes vayamos a casa de la señorita América a comer una comida que sus papás nos están invitando, pero yo preocupada porque las niñas estaban muy mojadas, me aloqué y las subí en el carro alegórico, y la verdad no puse atención si las autoridades iban o no iban ”, manifiesta.

Sin embargo, continúa su relato que “Cuando llegamos a la casa de la señorita América nos dimos cuenta que las autoridades no estaban, entonces regresé y les fui a pedir disculpas”.

Ante ello, las autoridades auxiliares se negaron y tomaron esta acción como una afrenta a los usos y costumbres de la comunidad perteneciente al Pueblo Mágico de la Villa de Mitla.

En pasados días, circuló un video en donde estuvo implicado el presidente de la Villa de Mitla Luis Arando Olivera, quien en estado etílico se hizo de palabras con un grupo de taxistas llegando a la agresión con resultado de una lesión de fractura de tabique nasal del edil.

