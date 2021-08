Vinculan a proceso a dos hermanos por probable delito de feminicidio cometido en Huautla de Jiménez (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de agosto. La comprometida labor de resolución de casos de muertes violentas de mujeres de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo, del Juzgado de Control, auto de vinculación a proceso contra las personas del sexo masculino identificadas como B. P. C. y G. P. C. (hermanos), probables responsables del delito de feminicidio en agravio de una mujer de la tercera edad, que en vida respondiera al nombre de A. R. C., cometido en jurisdicción de Huautla de Jiménez, en la región de la Cañada.

De acuerdo con la carpeta de investigación 26031/FNSC/HUAUTLA/2021, el 6 de agosto de 2021, familiares de la víctima hallaron el cuerpo sin vida de la mujer en el interior de su domicilio, ubicado en inmediaciones del barrio Huate de Huautla de Jiménez.

Luego de la exhaustiva labor pericial por parte de la FGEO, se determinó que la causa de la muerte de A. R. C. fue asfixia por obstrucción de vías aéreas superiores.

Ante este hecho, la Institución de procuración de justicia inició la investigación bajo el Protocolo Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio en el Estado de Oaxaca, logrando aprehender el pasado 9 de agosto a los dos probables responsables, quienes fueron presentados de manera inmediata ante el Juzgado de Control.

En audiencia y tras validar los datos de prueba proporcionados por la Vicefiscalía General de Control Regional, el Juez en turno determinó vincular a proceso a los hermanos B. P. C. y G. P. C., imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó tres meses para el cierre de investigación complementaria.

La Fiscalía General reitera su firme compromiso de investigar y esclarecer con prontitud delitos contra mujeres, presentando ante la justicia a todo responsable que atente contra sus derechos e integridad.

