Vinculan a proceso a adolescente por presunto abuso de niño en salón de fiestas en NL (21:30 h)

“El adolescente que ya cumple tratamiento psicológico será investigado por delito Equiparable a la Violación”.

La Fiscalía señaló que al adolescente de 13 años le fueron impuestas medidas cautelares de no acercarse y comunicarse con la víctima y sus padres.

Lo anterior, luego de que en noviembre pasado el joven -que trabajaba en el establecimiento- presuntamente agrediera a un niño durante una fiesta infantil en el salón Kiddo’s.

Fue a través de una transmisión en su cuenta de Instagram que la madre del menor denunció lo ocurrido.

“Voy y me acerco y veo a Marcelo como algo inquieto, algo diferente como con la mirada perdida, salgo y me dice: mamá el muchacho me metió el pene a la boca, yo me nublé, me bloquee, entre en shock”, contó Ivonne.

Tras lo ocurrido, el joven permaneció bajo resguardo hasta que su situación legal fue resuelta.

24 Horas/Foto:Captura de pantalla