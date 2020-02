Vientos desestabilizadores en la UNAM: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. En la UNAM el semáforo está en amarillo. Un conflicto que inició con el noble propósito de acabar con la violencia de género y lograr mayor seguridad en la máxima casa de estudios tiene ahora claros tintes desestabilizadores

El conflicto alcanza ya dimensiones alarmantes. Son once los planteles en paro. Siete preparatorias y cuatro facultades.

¿De quién es la mano que mece la cuna?

Muy temprano, un grupo de mujeres encapuchadas, vestidas de negro, intentaron tomar por asalto la Facultad de derecho. Agredieron, insultaron, rompieron y arrojaron pintura a los profesores que se opusieron al cierre de la facultad.

La resistencia que encontraron las obligó a retirarse.

Rompieron, quemaron, pintaron, retaron y agredieron a personal de Rectoría que salió a recibir su pliego petitorio y a camarógrafos que grababan el vandalismo.

No hubo forma de entablar un diálogo con ellos.

A martillazos intentaron romper las blindadas ventanas del mezzanine de la Torre. Lograron perforar uno de los vidrios. Por allí arrojaron petardos que detonaron las alarmas interiores de Rectoría. Las autoridades saben dónde se refugia una parte de los encapuchados, pero no tienen claro quién los mueve esta vez.

Una parte se regresó al Auditorio Justo Sierra –o Che Guevara, como ellos lo llaman–, ubicado en la Facultad de filosofía y letras. Ese lugar está ocupado por grupos anarquistas desde el año 2000. ¡Hace 20 años!

“¿Hay mano negra en ese conflicto?”, preguntamos a José Narro, exrector de la UNAM, a quien nos encontramos casualmente en el sur de la ciudad. Su respuesta fue corta, pero elocuente: “Hay cuerpo entero….”.

*En redes sociales circuló un video grabado poco después de que se retiraron de la Facultad de derecho las mujeres encapuchadas. En ese video aparece el director de la Facultad de derecho, Raúl Contreras Bustamante, en diálogo con alumnos y rodeado de profesores salpicados de pintura amarilla. Se escucha que dice: “Les pido, por favor, que entren a clases… No permitan que personal ajeno cierre la facultad. Sé que hay muchas quejas, mucha violencia de género. Pero las violentas que vinieron hoy, vinieron a violentar y no a pedir que no hubiera violencia. Estuvieron muy agresivas. La violencia no se combate con violencia, se combate con diálogo, con acciones”.