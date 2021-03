Video Profesor de la UNAM justifica feminicidios e incita a torturar a feministas; ya fue cesado (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. En redes sociales se viralizó una grabación en donde un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) justifica feminicidios e incluso asegura que si por él fuera torturaría a las mujeres que asisten a las marchas con tal de que le digan su verdadero objetivo.

El profesor fue identificado como Genaro Castro Flores, quien pertenece a la de Facultad de Contaduría y Administración, quien estaba dando clases virtuales al momento de sus dichos.

En la grabación, el profesor dejó en claro que no le importa ingresar en la cárcel con tal de conocer las verdaderas intenciones de las feministas.

Los gobiernos o los gobernantes no sé qué hacen, pero yo agarró una brigadita secreta y agarro dos, tres mujeres y me las llevo, las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo ¿Por qué no han agarrado a ninguna?”, aseguró.