(VIDEO) Periodista pide protección a AMLO: con lágrimas acusa amenazas del ‘Mencho’ (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de julio. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que dará apoyo al periodista que este miércoles denunció amenazas en su contra por parte del crimen organizado.

Antes de culminar la conferencia de prensa ‘mañanera’, el mandatario mexicano fue abordado por Rodolfo Montes, periodista de Quintana Roo, quien aseguró que lo ‘sacaron’ de dicho estado por amenazas y que, ahora, se le ha retirado el mecanismo de protección; por ello, teme por su vida.

López Obrador respondió que “cuentas con nosotros, siempre, vas a tener el apoyo”.

“Recibí una llamada el 8 de julio, Jesús Ramírez Cuevas, la secretaria Rosa Icela, Alejandro Encinas tuvieron a bien apoyarme, me sacaron con escoltas del estado donde andaba, en Quintana Roo, pasé Tabasco, estuve en Veracruz, Puebla, Campeche, el mecanismo ahorita me está retirando las escoltas”, denunció Rodolfo Montes.

Además, el comunicador detalló que hoy, a las 2 de la mañana, su hija tuvo que salir del país, debido a las amenazas que han padecido por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’.

“Quiero dar con los agresores, quiero recuperar mi tranquilidad, quiero saber quién está detrás de esta amenaza, se presentaron como el Cártel Jalisco Nueva Generación; esta conferencia la escucha todo el mundo, si el señor Nemesio Oseguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio”, dijo Montes.

“Así se presentaron, pero sospecho de alguien más, están ocultando a un servidor público, tengo las pruebas, estoy presentado todo en la FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión)”, expuso.

Ante esto, el presidente López Obrador pidió al comunicador que no se deje intimidar y aseveró que en la 4T no hay impunidad. También garantizó el cuidado y apoyo del gobierno a los periodistas.

“Hay que seguir adelante y también no dejarse intimidar, así como hay que cuidarse y no hay que ser temerario, ni emitir juicios temerarios, así también hay que tener también valentía porque la libertad no se implora, se conquista, entonces, cuentas con nosotros siempre”, refirió AMLO.

Información de:https://www.radioformula.com.mx/ Youtube: Gobierno de México

