VIDEO. ‘No le peguen’: Policías agreden a chofer de autobús en Puebla; son suspendidos (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. En redes sociales circula un video en el que un conductor de autobús es agredido por un grupo de policías, en Puebla.

En la grabación se escucha a un hombre que discute con presuntos agentes de la Policía Estatal y cuestiona el motivo su detención.

“¿Usted quién es y por qué me está agrediendo? Usted no tiene por qué pararnos. Nos han asaltado y aquí no tienen por qué pararnos… háblenle al colombiano”, menciona el conductor.

En medio de los reclamos, el sujeto es golpeado en la cabeza por uno de los oficiales y sometido por otro de los uniformados. “No le peguen”, suplica una mujer.

De acuerdo con diversos reportes, la escena quedó registrada el 22 de septiembre, sobre la autopista México-Puebla.

Tras la difusión de las imágenes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que los elementos fueron suspendidos, y los hechos investigados.

“La Dirección de Asuntos Internos inició una investigación a fin de determinar responsabilidades, los policías serán suspendidos hasta se obtenga el resultado de dicha indagatoria”, informó la dependencia.

24 Horas/Foto: captura

