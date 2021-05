Video Multan en AICM a Luisito Comunica por usar el celular; pagó 6 mil 930 pesos (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de mayo. Autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) multaron al youtuber Luisito Comunica por utilizar el teléfono celular dentro de la terminal aérea.

El youtuber regresaba de Las Vegas, Estados Unidos, cuando un oficial identificado como Paulino lo abordó para indicarle que no podía utilizar el celular y proceder a multarlo.

Al inicio, el oficial dijo a Luisito Comunica que su falta conllevaba una multa de 18 mil pesos, que tras dos horas de espera y trámites fue reducida a 6 mil 930 pesos.

De acuerdo con el youtuber cuando fue abordado por el oficial solo enviaba un mensaje de texto.

Al respecto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dijo que no prohíbe usar el celular en áreas abiertas y expuso que dentro de sus instalaciones “actúan dependencias como SAT/Aduanas, Migración, que en sus competencias desempeñan funciones en cumplimiento de normas nacionales a internacionales que se deben cumplir”.

A través de sus historias de Instagram, Luisito Comunica enfatizó que el oficial intentó amedrentarlo diciéndole “sé quién eres”, por lo que presume, se trató de “algo personal y abuso de poder”.

Me huele a abuso de poder, me huele a que el oficial Paulino está tomándoselo personal. No debería ser tan tardado (el trámite), no me niego a pagar la multa, pero no sé, siento que lo tardado es algo personal”, dijo.