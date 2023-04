VIDEO: el impactante incendio de una pipa que volcó y estalló en Connecticut (12:15 h)

De acuerdo con los medios locales, un camión de cisterna con combustible volcó e inmediatamente se incendió en el conocido puente de Gold Star Bridge en Groton, Connecticut. Como se pueden ver en las imágenes —que rápidamente se hicieron virales en redes sociales—, hay una enorme columna de llamas acompañada de una temible cortina de humo negra. Ahora la policía estatal también comentó que los edificios debajo del punte se incendiaron junto con la estructura vial.

