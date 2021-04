Video Dan piquete a adulto mayor, pero sin biológico contra COVID-19 (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de abril. En redes sociales se viralizó la grabación de una aplicación de vacuna contra COVID-19 a un adulto mayor, en donde solo le aplican el piquete de la jeringa, pero no le aplican el líquido con el biológico.

Lo anterior fue denunciado por la usuario de Twitter @aletopia, quien aseguró que el hecho sucedió en una instalación del Instituto Politécnico Nacional, en Zacatenco, Ciudad de México.

En el video se ve claramente que solo se mete la aguja y no se aplica nada. Se le acuso en tiempo con un superior y efectivamente reconoció que fue un ‘error’ que no volverá a suceder. Pero de eso no podemos estar seguros”, contó la usuaria afectada.