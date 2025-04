VIDEO: Avioneta se estrella en Boca Ratón, Florida (09:35 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de abril. Una avioneta se estrelló la mañana de este viernes 11 de abril en Boca Ratón, Florida, al sur del aeropuerto, lo que provocó una fuerte explosión y que los restos de la aeronave quedaran regados sobre el pavimento.

De acuerdo con testigos, tras accidentarse la aeronave hubo una fuerte explosión que sacudió edificios cercanos. Al lugar llegaron servicios de emergencia para asegurar el perímetro en el que cayó la aeronave y donde actualmente se encuentran trabajando.

JUST IN: Small plane crashes in Boca Raton, Florida. Reports of casualties pic.twitter.com/NHn7gp7Hm7

— BNO News (@BNONews) April 11, 2025