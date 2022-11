Vicente Fox se sumará a marcha en defensa del INE: ‘Estamos indignados por el feroz ataque’ (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de noviembre. Vicente Fox, expresidente de México, confirmó que participará en la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral que se realizará el próximo 13 de noviembre, el exmandatario se sumará desde Guanajuato, mientras que invitó a sus seguidores a hacer lo mismo desde cualquier parte del país. “Estamos indignados por el feroz ataque al INE”, resaltó.

“Ahora el gran reto es el INE, no puede ser trastocado, no podemos dejar que este barbajan tome cartas en el asunto. La propuesta debe ser que no se le haga nada al INE, estamos cerca de procesos electorales. Les invito a hacerse presentes el próximo 13 de este mes, en estas marchas. La marcha particularmente en Guanajuato, ahí estaremos, es tiempo darle a nuestro país todo lo que nos ha dado”, señaló.

El exmandatario ha publicado diversos mensajes a través de sus redes sociales, en los que ha invitado a sumarse a la marcha convocada en Ciudad de México, en Ángel de la Independencia.

“Un día más de sacrificio y esperanza. Un día menos de destrozo y vandalismo Presidencial. El día 13 haremos oír nuestra poderosa voz de ciudadanos mexicanos a prueba de todo. El Ángel será testigo, símbolo de nuestra libertad y democracia”, destacó Fox.

Por su parte, Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, dio a conocer que su Asamblea Nacional, a realizarse el próximo fin de semana, el panismo cerrará filas en defensa de la libertad, la democracia, el INE y los Tribunales electorales “ante la afrenta directa que orquesta el régimen morenista con su regresiva reforma electoral”.

Por lo que el PAN llevará a cabo su 25 Asamblea Nacional Ordinaria para ratificar al Consejo Nacional 2022-2025, y su 19 Asamblea Nacional Extraordinaria para reformar los Estatutos Generales del partido y renovar su Programa de Acción Política y después de esta los panistas se sumarán a la marcha cívica para defender al INE.

